Tunisie : les noirs sont agressés devant la Police qui ne bouge pas

Une véritable chasse à l’homme s’organise en Tunisie. Depuis une dizaine de jours, les ressortissants d’Afrique sub-saharienne se terrent chez eux. Ils sont licenciés par leur patron, expulsés de leur logement par leur propriétaire. À Tunis, des bandes de voyous ont agressé physiquement des immigrés africains, en présence de la police qui n’est pas intervenue…

Face à ces violences, plusieurs pays africains ont décidé de venir en aide à leurs ressortissants en leur permettant de fuir le pays. La Côte d’Ivoire, par exemple, a recensé 500 candidats au départ. Ils vont pouvoir rejoindre Abidjan à bord d’un ou de plusieurs vols d’Air Côte d’Ivoire, affrétés spécialement pour eux. Le président ivoirien a débloqué une enveloppe d’un peu plus de 1,5 million d’euros pour fournir un pécule à tous ces immigrés qui vont retourner chez eux en ayant tout perdu.

La Guinée a également affrété un premier vol et annonce qu’il y en aura d’autres. Une cinquantaine de guinéens sont arrivés mercredi à Conakry. Beaucoup ont témoigné avoir été victimes de violences. Certaines expliquent avoir été frappés à coups de pierres par des agresseurs qui criaient « la Tunisie aux tunisiens”. D’autres ont raconté que leurs logements ont été totalement détruits.

Un discours qui a mis le feu aux poudres

Cette vague de violence racistes a commencé après un discours du président tunisien Kaïs Saïed, le 21 février dernier. Il s’était exprimé lors d’une réunion consacrée à l’immigration et avait dénoncé ce qu’il a appelé “un plan criminel préparé pour changer la composition démographique de la Tunisie ». Autrement dit, un « grand remplacement » à travers une volonté « de faire de la Tunisie un pays africain et non plus un pays arabe et islamique ». Depuis plusieurs jours, de nombreux chiffres farfelus circulent, mais la réalité statistique est celle-ci: il y a 40 à 60.000 ressortissants sub-sahariens en Tunisie, soit 0,5% de la population totale du pays. Bien loin du fantasme d’un « grand remplacement ».

Dans la foulée de ce discours des menaces de prison ferme ou de fortes amendes ont été proférées contre les Tunisiens qui emploient des immigrés clandestins et contre les propriétaires qui logent ces immigrés. D’où les licenciements et les expulsions qui ont suivi. Puis les chasses à l’homme qui ont visé d’abord les clandestins mais aussi très vite les immigrés africains en situation régulière. Leurs papiers ont souvent été confisqués pour les obliger eux aussi à partir. Des ressortissants tunisiens ont même été agressés parce qu’ils avaient la peau noire. Ce sont bien des émeutes purement racistes auxquelles on assiste depuis ce discours du président.

Une dictature en devenir

Kais Saied a été élu en 2019 après la mort du président Béji Caïd Essebsi, 92 ans. Il représentait la société civile: professeur de droit, il promettait de lutter contre la corruption. Élu avec 72% des voix au second tour, il a suscité un grand espoir après des années de crises politiques et économiques. Seulement depuis trois ans, rien ne s’est amélioré: le chômage est massif, l’inflation galopante et les pénuries touchent tous les produits.

Parallèlement, l’ancien professeur de droit constitutionnel s’est forgé une constitution sur mesure. Il exerce un pouvoir hyper présidentiel et mène une politique de plus en plus autoritaire et répressive. Début février, il a fait arrêter une vingtaine d’opposants de premier plan: hommes d’affaires, anciens ministres, parlementaires, directeur d’une radio… On assiste progressivement à la mise en place d’une dictature en Tunisie, douze ans après la chute de Zine el-Abidine Ben Ali. Dans ce contexte, désigner les étrangers comme responsables de tous les maux est assez classique: c’est la politique du bouc émissaire.

