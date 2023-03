Les problèmes de Idy commencent…un de ses ministres va le lâcher

Un ministre de Rewmi de Idrissa Seck (Idy) a été travaillé au corps par la coalition Benno Bokk Yaakaar et plus précisément par le faucon du Palais qui est revenu aux commandes. Et ce ministre s’apprête à lâcher sa formation politique et son leader pour cheminer avec le Président de la République dans Benno Bokk Yaakaar. Ayant été avec Idrissa Seck depuis sa séparation avec Wade, ce ministre ne veut surtout pas voir son ascension politique et sa carrière professionnelle s’estomper avec le départ de Idy de la coalition Benno Bokk Yaakaar…

Sa tortuosité est en train de le perdre. Le leader de Rewmi qui contre toute attente, avait rejoint le camp présidentiel au courant de l’année 2020, est sur le point de mettre fin à son compagnonnage avec le Chef de l’Etat Macky Sall. Pourtant avant de rallier le camp présidentiel, Idrissa Seck qui se montrait très virulent à l’endroit de Macky Sall, était sorti deuxième lors de l’élection présidentielle de 2019.

Beaucoup d’observateurs n’avaient pas alors compris qu’Idrissa Seck (Idy), au risque de perdre le rang qu’il occupait sur l’échiquier politique national, ait décidé de rejoindre le Président de la République Macky Sall qu’il combattait farouchement. Ensuite, Idrissa Seck qui avait toujours proclamé que pour le reste de sa carrière, son ambition et son envergure politique, désormais ne lui permettaient plus d’accepter d’être nommé par décret, et qu’il pensait à une seule chose, acquérir le suffrage universel du peuple pour devenir le prochain Président de la République du Sénégal.

Contre toute attente, il venait de ravaler sa parole en se faisant nommer par le Président de la République Macky Sall au poste de Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) qu’il venait de rallier. Un mauvais signal au peuple sénégalais dépité par sa tortuosité. Les Sénégalais ont décidé définitivement de tourner le dos à Idrissa Seck qui n’en est pas à son premier coup du genre. Sous Me Abdoulaye Wade, il avait fait le même coup…

C’est pourquoi, lassé de tout cela, un ministre de la République membre de Rewmi, présenté pourtant comme étant un fidèle d’Idrissa Seck a décidé cette fois de lui tourner le dos. Grosse équation et véritable désaveu pour Idrissa Seck. Ce ministre n’est pas prêt à le suivre dans cette aventure où c’est l’ancien maire de Thiès qui risque de tout perdre. Idy n’a rien à gagner dans cette aventure dans laquelle il veut plonger.

Idrissa Seck s’apprête donc à quitter Macky Sall. Et avec lui, quitteront le gouvernement, les ministres de Rewmi. Mais l’un des ministres de Rewmi que nous citons, a déjà prévenu qu’il ne partira pas avec Idrissa Seck. Ce qui présage des lendemains lugubres pour Idy. En réalité au Palais de la République, on s’attendait à une telle attitude de la part d’Idrissa Seck.

C’est pourquoi, ce ministre en question, a été travaillé au corps par le faucon qui revient au premier plan auprès de Macky Sall pour les basses manœuvres. Il fait tout pour isoler Idrissa Seck (Idy) de ce qui lui reste comme membres de son parti. D’ailleurs, le ministre ne se repose plus depuis que le faucon du Palais, a commencé à siffler à ses oreilles. Il a commencé à mettre en œuvre ses partisans pour réclamer leur appartenance à la coalition Benno Bokk Yaakaar.

Ce qui va être un véritable désaveu pour Idy qui a perdu une partie de sa crédibilité sur la scène politique nationale. Avec ce coup de poignard que s’apprête à lui donner ce ministre, Idrissa Seck aura du mal cette fois à s’en relever. Il va tout droit vers sa retraite politique.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn