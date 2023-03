Sonko ruine ses chances d’être président…Tout le monde lui tourne le dos

Devenir le cinquième président de la République est le plus grand rêve de Ousmane Sonko. Depuis son entrée en politique, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) fait l’impossible pour accéder à la magistrature suprême. Mais à une année de la présidentielle de 2024 les chances de voir ce rêve se réaliser s’amincissent. Le maire de Ziguinchor a fini par installer la peur partout où il est passé. Devenir le nouvel homme fort du Sénégal en 2024 sera plus que compliqué pour ce leader qui nage entre deux procédures judiciaires.

La présidentielle de 2024 sera rudement disputée. A une année de ce rendez-vous, une quinzaine de candidatures est enregistrée. Tous veulent la même chose : le fauteuil de Macky Sall. Mais Ousmane Sonko semble être le plus pressé d’occuper le trône. Candidat malheureux lors de la présidentielle de 2019, il compte prendre sa revanche sur l’actuel locataire du Palais. Pour y arriver, il a misé sur une politique plus que radicale. L’ancien pensionnaire des impôts et domaines a installé la peur dans le camp de ses adversaires. Mais aussi chez les sénégalais…

Les discours incendiaires qu’il tient ont fini par le classer sur la liste rouge des foyers religieux. Les membres de son parti ont fait des religieux leurs principaux adversaires. Depuis quelque temps, ils sont devenus plus que hostiles envers ces hommes de Dieu qui sont les derniers remparts de la société. Certaines grandes gueules vont même jusqu’à insulter publiquement les khalifes généraux. Le patriote qui se fait appeler Akhenaton Aton dirige cette armée anti-marabout. Un tour sur sa page Facebook permet de voir combien il nourrit une haine viscérale envers les marabouts. Leurs agissements ont fini par bannir Ousmane Sonko des cités religieuses.

Et faut dire que le patriote en chef s’est autoexclu. Ousmane Sonko a toujours tenu un discours anti-confrérique. Il est soupçonné de vouloir instaurer un Etat purement islamique. Ce qui a conforté beaucoup de religieux à s’éloigner de Pastef. Les foyers religieux se braquent de plus en plus contre le maire de Ziguinchor. Après les dernières manifestations à Mbacké et Touba, beaucoup de voix se sont levées au sein de la ville sainte pour montrer toute leur indignation.

Le dernier discours de Cheikh Mahi Niasse a clairement démontré comment cet homme qui aspire à diriger ce pays est mal entouré. Et ce vendredi c’est Leona Niassene qui a interdit au patriote en chef de venir faire la prière. Même si le communiqué ne venait pas du Khalife, il a permis d’éviter que le scénario de Touba ne se reproduise dans cette cité religieuse.

Au regard de ces événements, on se rend compte que Sonko a perdu une bonne partie du soutien des religieux. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle le Moddap (Mouvement des doomu daara patriotes) a été lancé. Celui-ci devrait permettre à Sonko de se rapprocher davantage des marabouts. Car le pouvoir spirituel joue un rôle important dans le système politique sénégalais. Tous les présidents élus dans notre pays l’ont été sous la bénédiction des religieux. Sans eux, le patriote en chef peut dire adieu à la présidentielle de 2024.

Au-delà de cette affaire religieuse, Sonko devra sortir des deux procédures judiciaires enclenchées contre lui. A force de trop parler, il a réussi à se mettre dans la mouise. Accusé de diffamation par Mame Mbaye Niang, il risque une condamnation le 16 mars prochain. Ce qui lui sera fatal avec le nouveau code électoral. Si par chance il échappe à la condamnation, il devra gérer l’affaire Sweet Beauté. Dans ce dossier il est poursuivi pour viol. Pour freiner son ascension, le pouvoir pourrait activer cette affaire qui a déjà coûté la vie à quatorze jeunes.

Voilà comment Sonko a réussi à détruire l’empire qu’il a bâti depuis sa radiation des impôts et domaines. Il a réussi à se mettre à dos les foyers religieux. Le maire Ziguinchor a aussi maille à partir avec la justice. A ce rythme, le leader de Pastef ne verra pas les marches du Palais.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru