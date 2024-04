Un allié de Diomaye en colère…Il attend sa nomination

Les temps passés dans l’opposition ont été très durs pour lui. Il a été mis en garde à vue. Il a passé des moments très durs entre les mains des forces de l’ordre en tant qu’opposant. Il a tout fait pour Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Il a sorti le grand jeu devant le parti au pouvoir pour faire valoir son droit d’opposant radical aux yeux des membres de Pastef. Tout le monde savait qu’il était une grande gueule bien utile pour jeter l’opprobre sur le régime au pouvoir.

Et quand le vent a tourné en faveur de ses amis Diomaye et Sonko, il attendait une nomination dans le 1er gouvernement…Mais cela n’est pas passé comme il le prévoyait…

Tout le monde connaît l’une des grandes gueules de l’opposition. Et depuis l’avènement de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir et de Ousmane Sonko à la Primature, on ne le voit plus. On ne l’entend même plus. Alors qu’il était prompt à envahir les médias pour se faire remarquer. Qui pouvait passer une journée devant sa télé ou sa radio sans voir ni entendre le tonitruant Dame Mbodj ?

Au fait, où est passé Dame Mbodj ? L’ancien leader du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et du secondaire (Cusems/Authentique) est invisible depuis l’élection de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. On ne l’entend plus et on ne le voit plus. Mais de source sûre, le syndicaliste espérait une nomination dans le premier gouvernement de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mais son nom n’y figure pas.

Quelle désillusion pour lui ! Elle est même trop grande. Dame Mbodj a tout vu dans son compagnonnage avec Sonko et Diomaye. Il a été en garde à vue et a été victime d’une tentative d’assassinat selon ses propres dires. Et tout ça pour Ousmane Sonko et le Pastef. Dame Mbodj en a fait trop lorsqu’il s’agissait de vilipender et de dénigrer le régime du Président Macky Sall. Il se distinguait même à travers des sorties qu’on pouvait assimiler à du théâtre.

A la tête de la « coalition Citoyenne le PEUPLE », Dame Mbodj a travaillé pour la coalition « Diomaye Président ». Et il souhaitait être récompensé par un poste dans le premier gouvernement de Diomaye. Mais Diomaye et Sonko l’ont oublié. Dame Mbodj est amer. Là où il se trouve, il ne peut contenir toute sa déception. De toutes les façons lorsqu’il s’est agi de passer aux choses sérieuses comme l’aurait dit l’autre, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont effacé Dame Mbodj de la liste des membres du 1er gouvernement constitué.

Dame Mbodj ministre ? Le poste est trop large pour ses frêles épaules. Visiblement Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont choisi d’opter pour un gouvernement composé d’hommes et de femmes capables de conduire le pays vers les changements qu’attend le peuple. Dame Mbodj n’en a pas le profil. Il ne peut donc intégrer un gouvernement qui se de combat.

Dame Mbodj qui se dit toujours secrétaire général national du CUSEMS AUTHENTIQUE a adressé de timides félicitations au nouveau gouvernement. « Félicitations aux membres du premier gouvernement anti-système du Sénégal. Je souhaite plein succès à toute l’équipe, particulièrement au ministre de l’Education nationale Moustapha Mamba Guirassy ». Visiblement, Dame Mbodj lorgnait le poste de ministre de l’Education nationale.

Mais selon nos sources, l’homme rumine sa colère en attendant sa rencontre au Palais avec le nouvel occupant des lieux. Dame Mbodj est actuellement plein d’amertume. Lui qui se voyait déjà dans la peau de ministre exerçant pleinement ses fonctions et entendant partout où il passe que les gens s’inclinent devant lui pour l’appeler « Monsieur le ministre ». Dame Mbodj se voyait dans le 1er gouvernement de Diomaye-Sonko parce qu’il passait pour un des plus grands pourfendeurs du régime de Macky Sall.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn