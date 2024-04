Traque des «voleurs de la République»…les erreurs de Macky à ne pas répéter

Le Président de la République a activé les services de l’État pour traquer les «voleurs de la République». En conseil des ministres du mercredi 17 avril 2024, Bassirou Diomaye Faye a demandé la publication de tous les rapports des cinq (5) dernières années. Le chef de l’Etat a aussi commandité des audits de certains contrats. Des ministres de Macky Sall tremblent déjà depuis que le membre du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a pris ces décisions. Mais Diomaye ne doit pas agir comme son prédécesseur.

Le règne de Bassirou Diomaye Faye démarre en grande pompe. Pour matérialiser la rupture qu’il prône, le président de la République a décidé de fouiller la gestion de son prédécesseur. «Le Président de la République a notamment ordonné la publication des rapports de la Cour des Comptes, de l’Inspection générale d’Etat et de l’OFNAC des cinq (5) dernières années (2019, 2020, 2021, 2022 et 2023)», lit-on dans le communiqué du conseil des ministres. Même si la presse s’enjaille par rapport à cette sortie du président, certains de ces rapports étaient déjà disponibles.

Bassirou Diomaye Faye tient à la reddition des comptes. Alors le président ne doit pas faire comme Macky Sall. Le chef de l’Etat a beaucoup été critiqué par la société civile concernant ses rapports. Le régime sortant semblait n’accorder aucune importance aux rapports. Non seulement ils tardaient à sortir. Mais aucune suite judiciaire n’était donnée aux scandales. Certains accusaient même Macky de poser son coude sur certains dossiers qui éclaboussaient ses ministres, DG et PCA. Alors son successeur ne doit pas suivre ses traces.

Les suites judiciaires pourraient être très préjudiciables au Sénégal. Beaucoup de dignitaires de l’ancien régime ont été épinglés dans les rapports de l’Office National de Lutte contre la Corruption et la Fraude (OFNAC) (2019, 2020 et 2021). Si les autres rapports sont publiés, c’est tout le régime qui va passer devant les tribunaux. Ces longs procès risquent d’être un frein pour la bonne marche du «projet» de Pastef. Les autorités seront tellement prises par cette chasse aux sorcières qu’elles n’auront pas le temps de réaliser leur projet. Le Président et son premier ministre n’ont que cinq (5) ans pour faire leurs preuves. Alors ils doivent éviter les longs et coûteux procès.

Alors Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre doivent trouver la bonne formule pour recouvrir les milliards « volés » et faire en sorte qu’ils se retrouvent dans les caisses de l’Etat. Car, le pays aura besoin de cet argent pour se reconstruire. Et éviter de contracter de nouvelles dettes. En effet, l’ancien ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba, avait annoncé qu’en «2024, le Sénégal devra payer 578,3 milliards de francs CFA de charge financières de la dette». Alors vider les comptes des «voleurs de la République» est devenu un impératif pour le gouvernement.

En dehors de tout ça, les nouvelles autorités ne peuvent pas ne pas sanctionner les fautifs. Après des enquêtes et des investigations bien rigoureuses, certains devront répondre de leurs actes. Le régime devra faire en sorte qu’aucun ministre, DG ou DAGE ne puisse jouir impunément de l’argent des sénégalais. La machine judiciaire est dans un impératif de trouver les bonnes solutions tout en prenant en compte l’aspect temps. Les sénégalais n’auront pas cette patience qu’on veut leur imposer. Reddition des comptes oui et non à un long règlement de comptes.

Le Président Macky Sall a complètement échoué sur la reddition des comptes. Près de 8 milliards ont été récupérés par Mimi Touré alors ministre de la justice. Ce, malgré les nombreux scandales révélés par les corps de contrôle et la presse. Sa volonté de vouloir protéger son entourage a fini par le perdre. Une telle erreur, un président de «rupture» ne doit pas la commettre. Le Sénégal regarde Bassirou Diomaye Faye. Aucune impunité ne doit passer. Dans le cas contraire, il aura trahi ses milliers de jeunes qui placent tous leurs espoirs en lui. Les sénégalais attendent des résultats !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru