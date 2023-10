Cameroun : un avocat enchaîne son fils dans une cage…comme un chien

A Douala, un avocat arrêté pour avoir enchaîné et emprisonné son fils adoptif de 18 ans…

Un avocat, qui est dit être membre du Barreau du Cameroun, se trouve actuellement en garde à vue à Douala après avoir été secouru d’une foule en colère le 19 octobre 2023. Il est allégué qu’il aurait enchaîné son fils adoptif, âgé de 18 ans, et l’aurait emprisonné pendant plusieurs jours dans sa propriété, tel un chien.

« Selon les voisins, l’homme, qui est avocat, aurait déclaré que l’enfant volait beaucoup à la maison. Il aurait donc décidé de le punir. Peu importe ce que l’enfant a pu faire, il ne mérite pas une telle punition inhumaine. C’est si cruel » , a raconté un habitant du quartier.

C’est le cri de l’enfant qui a attiré l’attention de certains habitants, qui ont découvert la situation et ont immédiatement alerté les autorités, attirant ainsi de nombreuses personnes en colère vers la propriété de l’avocat. Grâce à leur intervention, le garçon a été libéré et la police a été prévenue.

Il est important de souligner que toute forme de punition inhumaine, quelle qu’elle soit, est inacceptable et illégale. Les enfants méritent d’être traités avec respect et dignité, et il est de notre devoir de protéger leur bien-être.

Cette affaire met en lumière l’importance de la sensibilisation et de l’éducation sur les droits des enfants, ainsi que sur les conséquences légales des mauvais traitements. Il est essentiel que la société et les autorités travaillent ensemble pour prévenir de tels actes de violence et pour garantir la sécurité de tous les enfants.

Il est encourageant de voir que les habitants ont agi rapidement pour secourir ce jeune homme et signaler l’incident aux autorités. Espérons que cet événement servira de rappel aux parents adoptifs et à la communauté dans son ensemble de respecter les droits fondamentaux des enfants et de promouvoir leur bien-être.

Source CA