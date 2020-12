Un camion rempli de bouteilles de gaz heurte violemment un…

Un accident s’est produit, aujourd’hui, à côté du Casino Liberté. Selon les informations parvenues à Xibaaru, un camion rempli de bouteilles de gaz butane à violemment heurté un poteau. Le pire a été évité car ce poteau n’était pas en fait électrique mais plutôt téléphonique.

Pris d’une inconscience, d’une indiscipline et d’une insouciance caractérisée, le conducteur et ses acolytes déplacé le poteau avec tous les risques afférents et non sans entendre une intervention de la Sonatel. Ils ont sectionné quelques câbles pour permettre le passage des voitures.