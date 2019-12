Un chercheur exige l’audit de la…Senelec

Maurice Soudieck Dione enseignant chercheur à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, est formel sur la nécessité d’auditer la Senelec : « La SENELEC fait face depuis plusieurs décennies à des problèmes structurels. Ils sont liés entre autres à l’effectivité des initiatives de diversification de l’offre énergétique à travers le mix énergétique, à la lutte contre le vol de l’électricité, et au non-paiement des factures par beaucoup d’institutions publiques et privées. Il n’en demeure pas moins des problèmes relatifs à la gestion transparente et efficace de l’entreprise, car ces dernières années, le prix du baril de pétrole a drastiquement chuté, et la SENELEC aurait pu profiter de cette situation pour mieux équilibrer ses comptes et se redresser. C’est ce qui avait été annoncé d’ailleurs, avant le revirement inattendu de la hausse du prix de l’électricité. Il faut un audit de la SENELEC pour identifier les vrais problèmes et sortir définitivement de cette situation de crise et de déséquilibre persistant qui semble se pérenniser dans cette entreprise publique. Ce qui nous ramène encore une fois à une question de gouvernance ! »