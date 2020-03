Un coronavirus traîne au Palais…Il fait peur

Il est pire que le Coronavirus…Et il fait plus peur que toutes les armes bactériologiques capables de détruire toute une nation. Quand il ouvre la bouche c’est pour contaminer. Quand il lève la main c’est pour vous poignarder. Et quand il vous regarde, alors vous êtes foutu et condamné…

Cet Covid 19 a un autre nom…Mame Mbaye Niang

Comme les Sénégalais peuvent être malheureux, après avoir porté leurs choix en 2012 en élisant à la tête de l’Exécutif, le Président Macky Sall ? L’homme a toutes les qualités, avec toutes les idées généreuses qu’il porte pour le destin du Sénégal. Seulement, il se trouve que le Président Macky Sall, après avoir été réélu en 2019, est entouré par des parvenus. Des individus arrogants, qui étaient incapables, il n’y a guère longtemps, ne serait-ce que de gérer les boutons de leurs chemises achetées auprès des « feug diay ».

Voilà, ces individus qui aujourd’hui se mettent à rouler à bord de véhicules pimpants flambants neufs, avec à leurs services des gardes du corps, un chauffeur, une villa des plus luxueuses, se croient éhontément avoir le privilège de jeter tout leur mépris à l’endroit du peuple sénégalais. Des demeurés, voilà ce qu’ils sont en réalité, qui parce que leur mentor est au pouvoir, se croient tout permis. A eux de dicter leurs lois.

Crépuscule des comploteurs : Le temps de mettre hors d’état de nuire Mame Mbaye Niang

Pauvre Sénégal quand un farfelu de cet acabit de Mame Mbaye Niang s’est hissé à un niveau pour faire valoir son diktat. Les tenants du pouvoir peuvent-ils se rendre compte à quel point le peuple sénégalais se sent meurtri en écoutant dans ses discours, un illustre parvenu, dénommé Mame Mbaye Niang qui ne perd rien pour attendre. Macky Sall contre vents et marées, finira bien par céder le pouvoir. Les Sénégalais ne finiront qu’applaudir des deux mains, rien que pour cela. Car, il se trouve que des individus qui croient dicter leurs lois au Palais, rien que pour masquer leurs malversations, se croient permis maintenant de tout.

Mame Mbaye Niang est de la race de ces individus. Un bonhomme devenu pire qu’une plaie. Le Palais se retrouve face à un plus sérieux cas du covid 19 qui propage l’épidémie sans rien garder. Il est temps de l’isoler et de le mettre hors d’état de nuire. Ne serait-ce que pour le plus grand bien de la République. Quelque chose de salvateur pour le peuple.

La rédaction de Xibaaru