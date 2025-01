Un couple sénégalo-malien arrêté avec plus de 1400 comprimés psychotropes

Le 20 janvier dernier, un couple sénégalo-malien a été arrêté à Baitilaye, dans la région de Kédougou, pour détention et trafic de substances interdites, selon une source sécuritaire. L’opération, menée par l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), s’inscrit dans la lutte contre le banditisme dans le sud-est du Sénégal.

Lors de l’intervention, les agents de l’OCRTIS ont saisi 1.440 comprimés psychotropes, notamment du tramaking et du tapentaking, ainsi que 90 cornes de chanvre indien. Cette arrestation fait suite à une précédente saisie, le 10 octobre, dans le village de Taifa, où 1.340 comprimés avaient été trouvés, bien que le couple ait échappé aux forces de l’ordre à l’époque.

Le couple, actif dans les sites d’orpaillage artisanal des villages de Taifa et Baitilaye, approvisionnait principalement les orpailleurs et travailleuses du sexe de la région en substances illicites. Après plusieurs mois de traque, les deux individus ont été localisés et arrêtés. Ils ont été déférés au parquet du Tribunal de grande instance de Kédougou pour répondre des charges liées au trafic de stupéfiants. Cette arrestation représente un nouveau succès des forces de l’ordre dans la sécurisation de la région de Kédougou, marquée par des activités criminelles liées à l’orpaillage. Les autorités continuent de renforcer les opérations pour contrer le trafic de drogues et les actes criminels dans la zone.