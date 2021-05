Un ex-militaire sénégalais agresse 9 policiers espagnols et caillasse leur voiture

L’ancien militaire sénégalais résidant à Gijon, ville côtière au nord de l’Espagne, Papagore Ndoye, a été arrêté pour une nouvelle agression contre la police nationale. Résultat, neuf agents blessés et une voiture de police fortement endommagée.

Les faits se sont déroulés sur la place Jacques-Yves Cousteau, dans le quartier de Contrueces à Gijón, le 22 mai vers 13h45, lorsqu’un homme de Gijón a appelé la police pour l’avertir qu’il avait entendu beaucoup de bruit dans la maison d’un voisin, où l’homme crie sur la femme. Une patrouille de police a été envoyée sur les lieux. Au début, le Sénégalais a refusé de laisser les officiers prendre contact avec sa partenaire. Une lutte s’engage alors entre Papagore et les agents, qui appellent des renforts, compte tenu de la corpulence et de l’état d’agressivité de l’ex-militaire qui les a menacés avant d’en blesser neuf parmi eux.

En cours de transfert au poste de police, ses coups de pied ont brisé les vitres arrière et endommagé la portière droite et le grillage de séparation du véhicule de police. Le sieur Ndoye sera jugé pour coups et blessures, en flagrant au tribunal, ce lundi. Sa partenaire n’a pas voulu porter plainte contre lui.

L’ex militaire sénégalais, récemment condamné à une peine d’emprisonnement commuable en expulsion du pays, pour situation irrégulière, a fait appel de la sentence, rapporte lavozdeasturias.es