Un nouveau faucon détrône Mahmoud Saleh…Macky et son PM en danger

Toute fin de règne à une particularité…Tuer le roi avant qu’il ne rende son dernier soupir. Et Macky Sall est devenu la proie de tous les mécontents de l’APR. Et on peut compter parmi ces prédateurs, les contempteurs du Premier ministre qui ressortent la hache de guerre pour faire d’une pierre deux coups. Macky Sall et Amadou Ba sont les cibles d’une rébellion au sein de l’APR dirigée par un faucon qui rumine une vengeance depuis qu’il a été viré de son poste. Et ce faucon est le nouveau maître du jeu qui a vite fait d’oublier Mahmoud Saleh, le vieux faucon à la retraite.

Mais oui, telle est la triste réalité ! Le Président de la République Macky Sall fait face à un chantage d’un des anciens ministres, récemment limogés du gouvernement. Un limogeage que cet ancien ministre ne parvient toujours pas à digérer. Pour lui, c’est comme si c’est un déshonneur fait à son endroit. Depuis, il rumine sa colère. Il est prêt à vendre sa peau au diable, rien que pour que pour obtenir ses privilèges perdus en retrouvant sa place au sein du gouvernement.

Pourtant, si cet ancien ministre a perdu tout privilège, c’est parce que, il fait partie de ceux qui trompent le Président de la République Macky Sall. Malheureusement pour lui, il est rattrapé par la réalité du terrain. Il a lamentablement été battu au sein de sa base politique, lors des dernières élections locales. Une base politique qui constitue un bastion électoral très important, et considéré comme une des localités déterminantes dans le vote au Sénégal…

Cet ancien ministre de la République n’a pas du tout été brillant lors des dernières élections locales, pourtant dans sa magnanimité, le Président de la République Macky Sall pour lui éviter une humiliation dans le département de Dakar où il est inscrit, l’a inscrit lors des dernières élections législatives sur la liste nationale de Benno Bokk Yaakar. Grâce à çà, il est député à l’Assemblée nationale.

Malgré tout, il en veut au Président de la République Macky Sall et à son Premier ministre Amadou Ba, coupables à ses yeux de sa chute aux enfers. Pourtant, en parlant de sa chute aux enfers, c’est lui-même qui se l’est causé. Cet ancien ministre oublie-t-il que sous son magistère au département où il a été limogé, de nombreux malheurs se sont produits. Ce qui avait poussé tous les Sénégalais à mettre le Chef de l’Etat face à ses responsabilités, en exigeant son limogeage.

Il devait même se mettre à remercier le Président de la République Macky Sall pour l’avoir permis d’être député à l’Assemblée nationale en l’investissant sur la liste nationale de Benno Bokk Yaakaar. Mais, il ne le fait pas. Il marche sur les traces du faucon en chef du Palais de la République, mais en faisant pire que lui. Cet ancien ministre franchit le Rubicon et dépasse Mahmoud Saleh. Il est en train de tisser sa toile pour monter une grande fronde au sein de l’APR. Un complot ourdi contre le Président de la République Macky Sall visant à monter des responsables et militants de l’APR contre ce dernier.

Un complot qui lui permettra en 2024 de soutenir la candidature de celui qui sera placé à ses yeux comme étant celui qui va remporter l’élection présidentielle face à Macky Sall, s’il ne va lui-même pousser le bouchon trop loin en se présentant.

Pour le moment, il active tous ses appuis, notamment au niveau de la presse pour mieux dénigrer le Président de la République Macky Sall. Tout le monde sait que c’est lui, le propriétaire caché d’un quotidien de la place. Il tient également sous sa botte, un directeur d’un autre quotidien au tirage confidentiel de la place, prêt à lui lécher les bottes au moindre mot de ses désiderata.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn