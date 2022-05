Un feu de brousse ravage le Ranch de Dolly

Un violent feu de brousse s’est déclaré jeudi au Ranch de Dolly situé dans la commune de Thiel, département de Linguère. Le feu a consumé plus de 300 hectares du tapis herbacé. La brigade des Eaux et forêts du Ranch et les populations de Dolly centre se sont mobilisées pour éteindre le feu qui avait déjà fait beaucoup de dégâts. Pour le moment, les origines de l’incendie sont inconnues. La gendarmerie du Ranch a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de ce feu de brousse, renseigne Seneweb.