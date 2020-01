Patrice Evra, ancien capitaine de Manchester United, s’est exprimé sur la situation de son compatriote Paul Pogba. Le latéral gauche juge qu’un départ serait la bonne décision, pour ramener de la sérénité au club et au joueur.

Paul Pogba sera-t-il encore longtemps un joueur de Manchester United ? Après son départ avorté pour le Real Madrid l’été dernier, la question continue de se poser. Ancien capitaine de Manchester United, Patrice Evra a donné son avis sur le plateau de Sky Sports. L’ex-latéral gauche juge qu’un transfert pourrait être la bonne solution celui qu’il qualifie de « petit frère ».

L’exemple de son départ de Marseille

« Paul, quand il joue, les gens l’attaquent ; quand il ne joue pas, les gens l’attaquent » a expliqué Evra. L’ancien attaquant Roy Keane, également présent, a jugé qu’Ole Gunnar Solskjaer devait se séparer des joueurs devenus des « nuisances ». « Je comprends, parfois je ne suis pas d’accord avec Roy, mais quand vous êtes un problème pour le club, a répondu Evra. Je vais donner mon exemple, quand j’ai frappé un fan à Marseille. Le propriétaire et l’entraîneur sont venus, ils m’ont dit ‘Patrice, qu’est-ce qu’on va faire maintenant ? »‘ Et j’ai répondu ‘Je m’en vais, je ne veux pas apporter de la négativité autour du club’. Et maintenant, peut-être que c’est le moment de partir pour Paul. »

« Je pense que c’est le moment »

La situation de Pogba à Manchester United, au centre de toutes les attentions alors qu’il n’a pu disputer que quatre matches depuis fin août en raison d’une blessure à la cheville, ne semble plus tenable pour Evra. « Je me souviens lors d’un gros match, contre Liverpool, les gens parlaient plus de José Mourinho et Paul Pogba. C’est insultant pour les deux plus grands clubs du monde de ne parler que d’un joueur et d’un manager, c’est pour ça que je pense que c’est le moment. » Pas sûr toutefois que la pression médiatique soit moindre si le milieu français rejoint le Real Madrid.