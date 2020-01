Il achète un canapé d’occasion et trouve une fortune cachée à l’intérieur

Un Américain a trouvé des liasses de billets dissimulées à l’intérieur d’un canapé d’occasion qu’il avait acheté. Au total, il y en avait pour plus de 43 000 dollars ! Honnête, l’homme a restitué cette somme à sa propriétaire.

En décembre dernier, Howard Kirby, un Américain de 54 ans, se rend dans un magasin solidaire de revente de produits d’occasion à Owosso, dans le Michigan, aux États-Unis. Il achète un ensemble de meubles à 70 dollars (63 €). Quelques semaines après son achat, il s’interroge : il trouve l’ottomane qui va avec le canapé vraiment inconfortable, mais il ignore pourquoi.

L’équivalent de 38 900 €

Alors, sa belle-fille décide d’ouvrir la housse et de regarder ce qu’il y a dedans. Et là, surprise : ils découvrent une boîte contenant 43 170 dollars (un peu plus de 38 900 €), rapporte la chaîne de télévision locale WNEM.

À la vue de ces liasses de billets, « tout m’a traversé l’esprit, dit-il, maintenant, je peux payer la maison, je peux avoir un toit et je peux prendre ma retraite en beauté », confie-t-il à la chaîne de télévision américaine ABC 12. Il se demande s’il peut garder cet argent et joint un avocat. Ce dernier lui indique qu’il n’a aucune obligation légale de rendre l’argent.

Mais après réflexion, Howard Kirby préfère remettre l’argent à son propriétaire. Il demande alors aux gérants du magasin de seconde main de chercher la personne qui avait fait don de ce canapé.

Il s’agit de Kim Fauth-Newberry. Elle avait reçu ce canapé après le décès de son grand-père, en juillet 2019. Elle raconte à l’agence de presse Associated Press qu’il était frugal et qu’il avait pour habitude de payer en liquide. Et explique qu’elle ignorait qu’il y avait de l’argent à l’intérieur.

« Je suis content pour eux »

Howard Kirby l’a rencontrée jeudi, au magasin, pour lui remettre l’argent (il a gardé le canapé). Rick Merling, le gérant du magasin, a trouvé la décision de l’homme inspirante : « Pour moi, c’est quelqu’un qui, en dépit de ce qu’il vit, en dépit de ses propres besoins, a dit : Je vais juste faire ce qu’il faut », rapporte CNN.

Cet argent « leur appartenait, et je suis heureux d’avoir pu le leur rendre », explique Howard Kirby au site d’informations locales MLive. Et d’ajouter auprès d’Associated Press : « Cela va les aider. Je suis content pour eux. »

Pour saluer l’honnêteté de Howard Kirby, un homme a lancé une cagnotte en ligne. Il en appelle à la générosité des internautes, dont les dons seront reversés à Howard Kirby. Ce lundi 20 janvier à 17 h, 1 000 dollars avaient été récoltés.