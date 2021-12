Un jeune marabout publie ses ébats sexuels avec son ex épouse

S. Mané, 34 ans, marabout de son état, a publié les vidéos de ses relations sexuelles avec son ex-femme, I. Dièye, chanteuse. La raison ? Il voulait tout simplement avoir la garde de son enfant, âgé de 3 ans, informe Rewmi Quotidien.

« J’ai envoyé les vidéos de nos parties de jambes en l’air à un ami. C’est durant notre mariage que j’ai collecté les images. Je voulais avoir la garde de mon enfant », a-t-il affirmé sans sourciller hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.

I. Dièye explique que le prévenu a commencé à proférer ses menaces lorsqu’elle a refusé de lui accorder la garde de l’enfant. « Il a également appelé mon frère pour lui dire qu’il va publier mes images obscènes et mes discussions privées », regrette la partie civile. Dans la foulée, elle confie qu’elle a une fois avorté après avoir été tabassé par le prévenu, lequel a été condamné pour violence et voie de fait. « Il postait des commentaires désobligeants dans mon compte You Tube. Il me traitait de fille de mœurs légères », a-t-elle fustigé, avant de réclamer 5 millions FCFA en guise de dédommagement.

Cependant, le comparant, qui a été placé sous mandat de dépôt le 17 décembre dernier, devra prendre son mal en patience.

Jugé hier, par le tribunal de Dakar, il encourt deux ans de prison et une amende de 500.000 francs. Domicilié à Nord Foire, il sera édifié sur son sort le 28 décembre prochain, rapporte la source.