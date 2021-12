Un partisan de Wade descend Mody Niang…une « langue de vipère »

FARAM FACCE D’UNE LANGUE DE VIPÈRE MBOWTI MBOWTI NIANG dit Mody

Les Rumeurs sont des mensonges inventés par des envieux, souvent répétés par des Crétins et crus par des idiots

Les intelligents vérifient avant de Croire.

Si, vous voulez emprisonner le Pr Wade sur la Base de RAPPORTS de L’IGE, qui ne l’ont jamais recommandés, alors il faudrait commencer à emprisonner toute l’administration sénégalaise de Senghor à Diouf !

Car y’a pas pire Faute de Gestion que des tueries et exécutions à mort de citoyens, sous Senghor et l’entretien de la pauvreté de millions de Sénégalais pendant 20 ans de politique d’ajustement structurelle et de dévaluation monétaire, sous La présidence de Diouf.

Les dérangés obsessionnels des WADE sont se qu’ils sont, comme vous Mody Niang !

Vous souffrez de ce que les psychiatres appellent TOC ( Troubles Obsessionnelle Compulsives) vis à vis des WADE !

Nous savons tous que c’est plus fort que vous, mais n’oubliez surtout pas que la majorité des sénégalais et les plus forts que vous bénissent et sont avec les Wades pour leur amour, sacrifices et travail qu’ils ont accomplis pour leur peuple qui les vénère avec regret d’être parti en laissant ce pays entre des mains de Brêles.

Dr Seck Mamadou

Porte Parole adjoint du PDS

Membre du secrétariat général national du PDS