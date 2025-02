Un pédophile de 58 ans traqué et arrêté par un Youtubeur

Dans son documentaire sorti en décembre 2024, le youtubeur Ludoc a révélé les méthodes d’un pédophile qui abusait sexuellement des mineurs en ligne. Dans son enquête, le réalisateur et youtubeur, connu pour ses vidéos humoristiques a partagé comment il a piégé un prédateur sexuel qui tentait d’approcher des mineurs sur Internet.

Tout commence en juin 2014, lorsque Ludoc reçoit une invitation Skype de Pascal, un homme de 58 ans. Ce dernier, sans se douter qu’il s’adresse à un adulte, tente d’engager une discussion intime avec lui, pensant avoir affaire à un adolescent. Ce qui était au départ une blague entre amis se transforme rapidement en une mission personnelle pour Ludoc : révéler l’identité de cet homme et exposer ses agissements.

Une traque numérique implacable

Face à l’ampleur de la menace, Ludoc décide d’aller plus loin. Aidé par son réseau et ses compétences en montage et en réseau sociaux, il mène une enquête approfondie pour démasquer Pascal. Il analyse ses faits et gestes, recoupe des informations et parvient à révéler l’identité réelle de l’homme.

Son documentaire met en lumière le rôle crucial des outils numériques dans la lutte contre les prédateurs en ligne. Il démontre aussi l’importance de rester vigilant face aux dangers que représentent ces individus sur Internet.

Dénoncer pour protéger

Avec son documentaire, Ludoc veut avant tout sensibiliser le grand public. Il insiste sur le fait que les victimes ne doivent pas avoir honte de s’être fait piéger. « Il n’y a pas de honte à s’être fait manipuler par un prédateur. Le plus important, c’est d’en parler et d’agir », martèle-t-il.

Le youtubeur espère que son travail encouragera les victimes à briser le silence et à signaler ces agissements. Il appelle également les plateformes numériques à redoubler d’efforts pour contrer ces menaces et renforcer la sécurité des utilisateurs, en particulier des plus jeunes.

Source : L’infodrome