Sonko tient ministres et DG de Macky…tous vers la prison

Les anciens ministres et directeurs généraux (DG) sous Macky Sall doivent commencer à trembler ! Le régime de Ousmane Sonko est déjà sur leurs traces. Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) traque les voleurs présumés de l’ancien régime. Et faut dire que les nouvelles autorités tiennent le bon bout grâce au rapport de la Cour des comptes. Un rapport qui risque d’envoyer de nombreux dignitaires du régime en prison.

Lors d’un face à face avec la presse, en septembre dernier, le premier ministre n’avait pas raté le régime sortant. Selon lui, Macky Sall et Cie avaient menti au peuple sénégalais sur les chiffres. Amadou Ba, Mamadou Moustapha Ba et Abdoulaye Daouda Diallo ont été nommément cités par Ousmane Sonko comme étant les principaux responsables de la situation économique du pays. Situation jugée «catastrophique». « Ces informations ne seront jamais démenties par les auteurs. Des ministres ont été présentés comme les meilleurs ministres des Finances que la République n’a jamais connus. C’est le cas des ministres Amadou Ba et Moustapha Ba, entre autres, et même de Macky Sall. Pourtant, ils ont tous menti au peuple sénégalais et aux partenaires pour simplement bénéficier de fonds souvent détournés de leurs objectifs. Une situation d’une extrême gravité », avait-il déclaré.

« Amadou Ba, Amadou Moustapha Ba, Abdoulaye Daouda Diallo, Macky Sall vont devoir s’expliquer devant le peuple sénégalais », avait déclaré Ousmane Sonko. Le rapport de la Cour des comptes semble confirmer l’actuel premier ministre. Le gouvernement, en annonçant un déficit de 4,9% du PIB pour 2023, masquait la réalité, selon la Cour des Comptes, ce déficit aurait en fait atteint 12,30% du PIB. Un écart majeur de 7,4 points de pourcentage qui met en évidence des dépenses non budgétisées et une dette bancaire non incluse dans les documents officiels.

En 2022, l’écart est tout aussi alarmant, le gouvernement annonçait un déficit de 6,08% du PIB, mais après recalcul, ce déficit est revu à la hausse à 12,65% du PIB. Ces différences s’expliquent par l’absence de prise en compte de dépenses essentielles et une dette bancaire de 2 096,46 milliards de FCFA, non inscrite dans les comptes publics. Le remboursement de la dette en cours, d’un montant de 2 517,14 milliards de F CFA, par le biais de crédits budgétaires, réduit considérablement les marges de manœuvre budgétaire de l’État. Les charges financières de la dette bancaire, à hauteur de 302,61 milliards de F CFA, auront un impact majeur sur les budgets à venir, compte tenu de leur volume et de la durée des échéances.

Face à cette situation catastrophique, le nouveau régime va traquer toutes les personnes qui seront mêlées à cette affaire. Selon Ousmane Diagne, l’exploitation de ce document a permis « de relever des coûts élevés de la dette et des manquements graves qui pourraient revêtir diverses qualifications pénales ». Il poursuit en les citant : «faux en écriture, faux en informatique, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment d’argent et enrichissement illicite, complicité et recel…», qualifie le magistrat.

Le ministre est convaincu que l’analyse de ces chefs d’accusation démontre l’implication de diverses personnes notamment d’anciens ministres et directeurs généraux, des comptables, des gestionnaires et d’autres particuliers. «C’est pourquoi, il est envisagé dans le respect strict des principes directeurs de la procédure pénale notamment la présomption d’innocence, le respect des droits de la défense, le respect du principe du contradictoire, la mise en œuvre diligente de toutes les mesures judiciaires nécessaires à l’élucidation de ces faits et l’identification complète de tous les responsables de ces irrégularités et leur traducti

on devant les juridictions répressives compétentes», promet le ministre de la Justice.

Donc, la haute cour de Justice et le Pool judiciaire financier seront activés à cet effet. «Des enquêtes exhaustives et approfondies seront menées pour retracer les finances en vue d’identifier et entendre tous les auteurs, coauteurs et complices présumés en vue d’engager des poursuites devant les juridictions compétentes », conclue-t-il. Une position qui rejoint celle de Ousmane Sonko. Car lui aussi avait accusé d’anciens ministres d’être à l’origine de la situation actuelle.

Alors les ministres et anciens directeurs généraux de Macky Sall doivent déjà commencer à faire leur petit sac. Le régime de Ousmane Sonko est sur leur trace. Et ce qui est sûr c’est que toute personne citée dans cette affaire va payer au dernier centime. Les plus malchanceux iront tout droit vers la prison !

Aliou Nikaar Ngom pour xibaaru.sn