Rapport Cour des comptes…les grosses erreurs de Ousmane Sonko

Après une longue attente, la Cour des comptes a publié son rapport. Sans grosse surprise, le document a confirmé les déclarations de Ousmane Sonko qui parlait d’un «État en ruines». Depuis sa publication, ce rapport alimente les débats. Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) accuse l’ancien régime d’avoir commis un carnage financier. L’Alliance Pour la République (APR) ne se laisse pas faire. Dans sa volonté de bien faire, Sonko a commis des erreurs qui risquent de coûter cher au Sénégal.

En septembre 2024, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, dénonçait une manipulation des chiffres sous l’administration de Macky Sall concernant la dette publique et le déficit budgétaire. Alors que le gouvernement précédent annonçait une dette équivalente à 65,9 % du PIB, Sonko affirmait qu’elle atteignait en réalité 76,3 %. Pire, la cour des comptes va plus loin en l’estimant à plus 99,5% du PIB. De même, le déficit budgétaire moyen entre 2019 et 2023 aurait été de 10,4 %, soit presque le double des 5,5 % officiellement déclarés.

Dans son rapport, la cour abonde dans le même sens que le premier ministre. « Le déficit calculé et annoncé au FMI sur la période sous revue est très loin de sa valeur réelle, si l’on prend en compte le volume exact des décaissements des emprunts projets », indique le document. En réalité, que ce soit sur les ressources extérieures, sur l’encours et le service de la dette, sur les disponibilités du Trésor ou sur le déficit budgétaire, la cour a partout constaté que les montants après vérification sont nettement « supérieurs à ceux affichés dans le rapport du gouvernement ». Si l’on prend par exemple l’encours de la dette, la loi de règlement de 2023 affirme qu’il est de 13 854 milliards.

Or, selon le rapport de la Cour des comptes, « l’encours total de la dette de l’administration centrale budgétaire s’élève à 18 558,91 milliards de F CFA, au 31 décembre 2023, et représente 99,67 % du PIB ». Soit un écart de 25,27 % entre les chiffres réels et les montants annoncés par le précédent gouvernement. Le déficit budgétaire en 2023 annoncé par l’ancien régime est de 911 milliards, soit 4,9 % du PIB. Pendant ce temps, le déficit recalculé de la cour fait ressortir 2 291 milliards, soit 12,3 % du PIB. Autrement dit, on note un écart de 7,4 % entre les chiffres réels découverts par les vérificateurs et ceux communiqués par l’ancien gouvernement. En réalité, selon les calculs de la Cour des comptes, le déficit budgétaire était déjà de 9,85 % en 2019 et dépassait la barre de 10 % depuis 2021 (11,47 %) alors que le gouvernement parlait respectivement de 3,92 % à 6,32 % pour ces deux années.

Mais aborder cette affaire sur la place publique est considérée comme une grosse erreur stratégique. Ces révélations du premier ministre avaient provoqué des tensions avec les partenaires financiers du Sénégal. Dès qu’il a parlé de falsification de chiffres, le Sénégal a commencé à connaître certaines difficultés. L’agence de notation Moody’s a dégradé la note financière du Sénégal, rendant les investissements plus risqués. La confiance des institutions financières s’est érodée, mettant le pays dans une position inconfortable. La polémique a éclaboussé Amadou Hott, pourtant un technocrate respecté sur la scène internationale, candidat à la présidence de la BAD.

A tort ou à raison, le leader de Pastef a réussi à fragiliser la position du Sénégal sur l’échiquier international. Une situation qu’on pouvait éviter. Tout ce que les nouvelles autorités avaient à faire c’était de laisser aux ministres compétents gérer la situation. Le ministère des Finances et celui de l’Économie ont tous les leviers pour trouver des pistes de solutions. Pour communiquer, Abdourahmane Sarr et Cheikh Diba étaient les mieux approprier. Concernant les présumés voleurs, la justice a tout ce qu’il faut pour les traquer et les sanctionner…dans le plus grand silence.

Mais à force de vouloir trop parler, les nouvelles autorités ont mis le Sénégal dans une situation inconfortable. Et si rien n’est fait, les prochaines années risquent d’être très compliquées pour les sénégalais. D’où l’urgence de laisser la communication de côté et de passer aux actes.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn