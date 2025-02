Lutte contre la délinquance : 469 individus interpellés par la police

Pour assurer la protection des citoyens et de leurs biens, la police a déroulé une nouvelle opération de sécurisation de grande envergure, dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 février, sur l’étendue du territoire national.

A l’issue de cette mission visant à renforcer le sentiment de sécurité chez les populations, les hommes du directeur de la Sécurité publique Ndiarra Sène ont interpellé 469 individus pour diverses infractions.

Parmi lesquels 58 pour ivresse publique et manifeste, 25 pour nécessité d’enquête, 28 pour détention et usage de chanvre indien, deux pour détention d’ecstasy, sept pour offre et cession de chanvre indien, sept pour usage de produit cellulosique, cinq pour rixe sur la voie publique, deux pour détention d’arme blanche, un pour conduite en état d’ébriété, 14 pour vagabondage, un pour escroquerie, un pour détournement de mineur, deux pour abus de confiance, un pour recel, quatre pour association de malfaiteurs, un pour défaut de permis de conduire, un pour racolage actif sur la voie publique, un pour violence à ascendant, deux pour attentat à la pudeur, un pour tentative d’agression, un pour tentative de vol, un pour vol avec effraction commis la nuit, trois pour vol de bétail, cinq pour vol, etc., renseigne Seneweb. De même, les policiers ont saisi plus de 2 kg de chanvre indien.

Concernant diverses infractions routières, la police a mis en fourrière 36 véhicules et immobilisé 104 motos au cours de l’opération.