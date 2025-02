400 kg de chanvre indien saisis : Le cerveau de la bande est tombé !

Dans le prolongement d’une enquête relative à la saisie d’une importante quantité de drogue (12 colis de chanvre indien) en novembre 2024, la brigade territoriale de zone franche industrielle vient de procéder ce 14 février 2025 vers 03 heures à l’arrestation du sieur M. B, né en 1990 (cerveau de la bande), en fuite depuis plus de trois (03) mois pour Association de malfaiteurs, trafic intérieur de drogue et blanchiment de capitaux.

Pour rappel, dans la nuit du 17 au 18 novembre 2024, une opération de la brigade de zone franche industrielle avait abouti à l’arrestation de trois (03) individus et à la saisie de plus de 400 kg de chanvre indien et du véhicule ayant servi à son transport. Le chef de bande avait réussi à s’échapper. Il sera interpellé trois (03) mois plus tard et sera présenté aux autorités judiciaires compétentes.

La Gendarmerie nationale renouvelle son engagement dans la lutte contre le trafic de drogue pour mieux garantir la sécurité des personnes contre ce fléau qui affecte particulièrement de jeunes citoyens innocents.