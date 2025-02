Forum continental sur l’éducation : La CONFEMEN dévoile ses recommandations

Le Forum sur l’amélioration des apprentissages au primaire en Afrique s’est clos à Dakar (Sénégal) après trois journées riches en échanges et en propositions concrètes pour améliorer la qualité de l’éducation en Afrique. Organisé par la Conférence des ministres de l’Education des Etats et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN), en partenariat avec la Fondation Gates, avec l’appui du ministère de l’Education nationale du Sénégal et de l’Association pour le Développement de l’Education en Afrique (ADEA), cet évènement d’envergure international et continental a porté sur le thème « Apprendre pour demain, ça commence aujourd’hui », mettant l’accent sur l’amélioration des apprentissages au primaire.

Ce forum fait suite au Sommet des Nations-Unies à New York sur la transformation de l’éducation, à celui organisé à Kigali sur l’apprentissage fondamental (FLEX) et à la Conférence continentale africaine sur l’éducation, la jeunesse et l’employabilité organisée à Nouakchott. Il a réuni en présentiel plus de 120 participants composés, notamment, des représentants des 21 pays participant à l’évaluation PASEC2024 (une vaste étude sur les apprentissages en Afrique), des institutions partenaires, des partenaires techniques et financiers, des représentants de la société civile intervenant en éducation ainsi que des experts et chercheurs. Près d’une centaine d’autres acteurs et partenaires de l’éducation ont participé à distance au Forum.

Dix panels, des travaux de groupe ont constitué l’ossature de la réflexion et des échanges au cours de ces trois journées de travaux effectués sous la présidence de la ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation de la Côte d’Ivoire, présidente en exercice de la CONFEMEN, le professeur Mariatou Koné, et sous la modération globale du professeur Afsata Paré Kaboré, en sa qualité de grand témoin.

Ce forum a été l’occasion de tirer des leçons des évaluations des apprentissages à grande échelle, dont les résultats sont alarmants (par ex., en 3ᵉ année, seulement 11 % des enfants maîtrisent la lecture révèle l’étude PASEC2019 sur 18 pays africains (2017-2022) ; de présenter des stratégies et programmes pédagogiques efficaces d’amélioration des apprentissages fondamentaux ; de partager les bonnes pratiques d’amélioration des apprentissages, pratiques basées sur des données probantes et ayant fait leurs preuves ; enfin, de formuler des recommandations pour un appel à l’engagement et à l’action.

Six grandes recommandations

A l’issue du Forum, des recommandations ont été formulées. 1) Le renforcement des évaluations des apprentissages harmonisées : renforcer les capacités des pays à conduire des évaluations des apprentissages à grande échelle à travers des dispositifs nationaux d’évaluation performants et efficaces ; instaurer et rendre obligatoire les évaluations nationales et internationales périodiques et harmonisées ; participer et contribuer activement aux efforts régionaux et continentaux visant à développer un cadre commun d’évaluation des apprentissages pour l’Afrique. 2) Des pratiques pédagogiques efficaces : orienter les pratiques pédagogiques vers l’utilisation des pédagogies efficaces, qui ont fait leurs preuves et qui sont alignées avec les processus cognitifs d’apprentissage des enfants ; promouvoir un enseignement explicite basé sur les correspondances graphème-phonème pour la lecture et sur le lien entre le conceptuel et les procédures pour les mathématiques ; s’appuyer sur des méthodes comme l’usage de guides structurés, la méthode TaRL et d’autres approches de remédiation pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage ; améliorer la qualité et l’accessibilité des ressources pédagogiques conformes aux programmes scolaires afin que chaque élève dispose effectivement d’un manuel et en fasse usage ; s’engager à soutenir l’échange de connaissances et l’apprentissage par les pairs. 3) Utilisation des données des évaluations : renforcer la diffusion et l’exploitation des résultats issus des évaluations pour piloter et ajuster les politiques éducatives inclusives et adaptées aux contextes locaux ; mettre en place, des systèmes d’évaluation dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’amélioration des apprentissages mettant l’accent sur le soutien approprié aux écoles. 4) Formation des enseignants et encadrement : transformer et renforcer la formation des enseignants, et généraliser l’encadrement pédagogique à grande échelle ; renforcer la formation initiale et continue des enseignants en mettant un accent sur la professionnalisation par l’analyse des pratiques. 5) Mise à l’échelle des meilleurs pratiques : prendre toutes les dispositions pour réunir les conditions de réussite avant toute mise à l’échelle des pratiques de classes efficaces. 6) Pérennisation et institutionnalisation des programmes : mettre en œuvre des stratégies et des actions efficaces de pérennisation et d’institutionnalisation des programmes d’amélioration des apprentissages fondamentaux ; assurer une intégration et un alignement cohérents entre le processus d’élaboration des politiques éducatives et les activités et pratiques en classe afin de garantir que les politiques sont adaptées aux contextes d’apprentissage applicables.

Lors de la session sur l’utilisation des données pour améliorer la mise en œuvre des programmes en éducation, la présidente en exercice de la CONFEMEN a souligné que la production et l’utilisation des données des évaluations des apprentissages à grande échelle constitue une priorité pour la CONFEMEN avec sa volonté d’appuyer les pays à mettre en place ou à renforcer les dispositifs nationaux d’évaluation. Elle a pris l’engagement, en tant que présidente en exercice de la CONFEMEN, de mener le plaidoyer nécessaire pour un appel à l’action de ses collègues ministres de l’Education et pour réserver une suite à « ce forum qui ne doit pas être un forum de trop mais un déclencheur de réformes impactantes ».

Lors de la session de clôture, le secrétaire général de la CONFEMEN a souligné, pour sa part, qu’en dépit des différences des systèmes éducatifs des pays sur le plan institutionnel et des crises spécifiques auxquels ils sont confrontés en ces termes : « Je suis certain que ces trois journées d’échanges et de partage intenses ont permis à chacun de trouver une nouvelle idée pour améliorer sa pratique. Nous avons également la même certitude que l’apprentissage fondamental est essentiel à l’acquisition d’autres apprentissages, connaissances et compétences de haut niveau quel que soit le milieu éducatif de l’enfant. »

Le forum appelle donc la communauté internationale et nationale à une réflexion participative et inclusive sur l’amélioration des apprentissages à la suite des autres événements aux niveaux mondial et continental. Il lance un appel à l’engagement et à l’action des Organisations inter-états, des États et des gouvernements pour une systématisation de l’amélioration des apprentissages fondamentaux en Afrique.