Un policier se fait tabasser par des jeunes…à Yeumbeul

Un policier qui aurait blessé à la main un jeune avec un coupe-coupe, a subi la furie des jeunes de Yeumbeul hier dimanche dans la nuit. Abdoul Lakhate Dioum, un jeune du quartier, qui préparait des œufs la nuit, après 21 heures, est sorti de sa maison pour aller jeter les coquilles à la poubelle. Il a croisé un policier qui lui aurait asséné des coups de machette, pour avoir violé l’heure du couvre-feu.

« Il m’a montré sa carte me disant que c’est la police et il a commencé à me rouer de coups. Il a sorti, ensuite, un coupe-coupe pour me frapper avec. J’ai voulu attraper le coupe-coupe et cela m’a coupé la main entre les doigts. J’ai commencé à crier et les gens sont sortis », explique-t-il à la RFM.

Ameutés, les jeunes du quartier s’en prendront au policier. Ils lui jetteront des pierres. Le limier prendra la tangente, se réfugiant dans le véhicule de police laissant derrière lui son coupe-coupe, son chapeau, une chaussure et une pompe à gaz, rapporte la RFM dont les propos sont repris par IGFM.

Abdou Lakhate Dioum, s’est rendu, ensuite, à l’hôpital qui l’a soigné et délivré un certificat d’incapacité de travail de 15 jours. Il compte porter-plainte.