Un proche de Mimi Touré descend Bara Ndiaye…

Suite aux attaques proférées par Bara Ndiaye,Maire de Meouane et Directeur de la Maison de la Presse contre Mme Aminata Touré,il est de notre devoir de rétablir la vérité et de recadrer ce jeune Bara qui fait des calomnies et dérives son slogan politique.

Nous rappelons,à l’opinion,que Bara Ndiaye est Maire de Meouane,dans le département de Tivaoune,mais lors de l’élection présidentielle passée,ça fait juste un an,il a été battu,vu les résultats,par l’ensemble de l’opposition:le Président Macky Sall avait obtenu 5064 voix, dans son fief,contre 5512 pour l’opposition.Si tout le monde avait fait comme lui,l e candidat Macky Sall aurait été au second tour de l’élection présidentielle de 2019.Il faut noter que Bara est irrespectueux et il viole les consignes du Président en tant que Directeur nommé dans une structure comme la Maison de la Presse du Sénégal.Lesquelles consignes consistent à orienter tous les responsables à renforcer l’unité du Parti à un an des élections municipales.

En réalité,Bara est trop petit pour interpeller Mme la Présidente Aminata Touré dont les sénégalais connaissent la loyauté et l’engagement auprès du Président Macky Sall pendant des années.

Il est temps d’arrêter ce genre de dérives qui peuvent coûter cher à notre régime. Au lieu de soutenir le Président Macky Sall à réaliser ses ambitions pour le Sénégal,Bara Ndiaye et tous ceux qui sont derrière lui travaillent à attiser le feu et saper la confiance des populations envers notre Parti avec des théories absurdes de complots auxquelles personne ne croit. Que cela cesse et nous nous concentrions à entretenir les sénégalais des ambitions et réalisations du Président Macky Sall plutôt que de salir l’image de notre Parti qui compte pourtant une large majorité de responsables dignes,engagés et respectueux.

Enfin,de grâce,que le nom de Mme la Présidente Aminata Touré ne soit plus cité dans ces futilités et ces propos de bas étage »Mimi mo mag ay complot yi guéne di wakh ».

Abdoulaye Diop Conseiller Spécial de la Présidente du CESE