Un prof de philo interpelle Abdou Diouf sur la situation du Sénégal

Bref compte rendu de la situation du Sénégal au Président Abdou DIOUF

Monsieur le Président, ce pays que vous avez gouverné pendant 19 ans, en le dotant d’institutions solides est en passe de devenir un foutoir à ciel ouvert, en raison de la désacralisation de ces mêmes institutions par le pouvoir actuel. L’insolence et la calomnie sont les nouvelles vertus en politique dans notre pays, et notre performante administration d’alors est devenue le repaire des délinquants financiers et des prédateurs fonciers. La corruption est banalisée, la politique est devenue une profession et est considérée comme le plus court chemin vers la richesse, les réseaux sociaux ont fini de révéler la décadence de notre société et la déshumanisation presque complète de l’homo senegalensis. Les médiocres et les insulteurs sont célébrés et adulés, pendant que la voix des intellectuels (les vrais intellectuels) et des sages devient de plus en plus inaudible, parce que complètement dépassés par la nature de ce peuple. L’école sénégalaise s’est effondrée, l’université s’enfonce dans la médiocrité, l’Ena ne forme plus des administrateurs comme Mamadou Lamine Loum ou Saliou Sambou, mais plutôt comme Birame Souleye Diop. On n’a plus de ministres comme Ibrahima Fall, André Sonko ou Pape Ousmane Sakho, mais plutôt des ministres comme Néné Fatoumata Tall, Pape Gorgui Ndong ou encore Abdoulaye Bibi Baldé. L’Assemblée nationale ne compte plus des élus comme Me Lamine Gueye ou Abdourahim Agne, mais ce sont des farceurs comme Abdou Mbow, Coura Macky ou encore Oumar Dembourou Sow, qui sont en train d’avilir notre Parlement en dévalorisant le statut de député.

Toutes les réserves foncières de la capitale ont été morcelées et vendues à des promoteurs immobiliers ou offertes à des marabouts, même le CICES n’a pas échappé à cette délinquance foncière. Depuis votre départ, il n’y a plus eu de politique industrielle dans notre pays, les seules zones franches industrielles que nous ayons sont celles réalisées sous votre magistère, la SAR était sur le point de faire faillite, mais heureusement sauvée par l’exploitation prochaine du pétrole. Le plus gros scandale financier de l’histoire de l’humanité s’est produit au Sénégal et implique le jeune frère du Président, il est accusé d’avoir détourné 6000 milliards. Et pour prouver son innocence, il n’a trouvé rien de mieux à faire que de jurer, la main sur le Coran, n’avoir rien détourné. L’affaire fut classée sans suite.

Président Diouf, ce Sénégal pour le rayonnement duquel vous avez consacré toute votre vie, est devenu méconnaissable, complètement métastasé par certains hommes politiques dont on peut douter de l’amour pour le pays. Les ministres et directeurs généraux deviennent des milliardaires comme par miracle et font dans le « bling bling » exhibitionniste avec une insolence déconcertante.

Nous n’avons plus de ministres exclusivement chargés du Plan et de la Décentralisation, conséquence : la population augmente à un rythme inquiétant (ce qui ne semble pas inquiéter outre mesure nos dirigeants actuels), et l’exode rural est devenu un mal qui mine la capitale. Les jeunes n’ont plus aucune perspective d’avenir et préfèrent risquer leur vie dans des embarcations de fortune pour rallier l’Europe dans l’espoir d’un ailleurs meilleur. Nos frontières sont d’une porosité telle que n’importe qui peut entrer n’importe quand dans le territoire et s’installer n’importe où pour faire n’importe quoi et repartir.

On a de l’or, du zircon, du fer, du pétrole, du gaz et les Sénégalais n’en continuent pas moins de vivre dans la précarité. Le monde rural croule sous le poids de la misère pendant que les politiciens deviennent de plus en plus riches. Aucune politique agricole sérieuse pour atteindre l’autosuffisance alimentaire. On a la zone des Niayes et la vallée du fleuve, mais le Sénégal continue encore d’importer du riz et de l’oignon. L’essence et le sucre coûtent moins cher au Mali (qui n’a pas de port) qu’au Sénégal. Dakar est en passe de devenir la capitale où la vie est la plus chère en Afrique. Dans certains quartiers de Dakar, les agences immobilières sont gérées par des Congolais ou des Nigérians lesquels préfèrent traiter avec leurs compatriotes plutôt qu’avec les Sénégalais, qui sont en train de devenir des étrangers dans leur propre pays.

La pêche est devenue la grande victime de ce chaos provoqué par nos dirigeants, puisque tout l’espace maritime de notre pays a été « gracieusement » cédé à des chalutiers étrangers. Le poisson se fait rare et notre « Thiebou dieune » national en paye le plus lourd tribut. L’Etat est donc obligé de négocier des licences de pêche avec la Mauritanie pour permettre à nos pêcheurs de survivre et d’approvisionner le marché en poissons. Quel paradoxe !

Président Diouf, il n’y a plus d’écoles de parti, plus de renouvellement des instances des partis politiques encore moins de congrès pour désigner les secrétaires généraux des partis politiques. C’est désormais une personne (celui qui a créé le parti) qui est la « Constante » et tous les autres deviennent des « Variables » qui doivent obéir au leader sous peine de se voir bannir. Comment veut-on que ces partis et leurs militants, une fois au pouvoir, se soucient de la démocratie ?

Voici résumés, les maux qui gangrènent le Sénégal et qui sont une conséquence de cette politique de médiocrité qui perdure depuis des décennies maintenant.

Veuillez agréer, Président Diouf, Mes salutations respectueuses.

Ibrahima Sow, Professeur de philosophie au lycée de Tivaouane Peulh.