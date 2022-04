Un sénégalais au coeur du rachat de chelsea

Décidément ! 2022 est vraiment l’année du football sénégalais. Après le jackpot des « Lions » à la Coupe d’Afrique des Nations (Can) et la qualification à la Coupe du Monde au Qatar, Cheikh Seck, président de l’Asc Jaraaf de Dakar, vient de réaliser l’opération du siècle. Associé à de richissimes hommes d’affaires émiratis, Cheikh Seck de Dakar vient de racheter le club londonien de Chelsea dont le propriétaire, l’oligarque russe Roman Abramovich, est sanctionné par l’Union européenne en raison de ses liens avec Vladimir Poutine.

Ainsi, il s’est résolu à vendre le club de Chelsea. Lequel a été racheté par notre compatriote Cheikh Seck. Une bonne nouvelle qui fait non seulement la fierté du Sénégal, mais de l’Afrique tout entier. D’ailleurs, « Le Témoin » a appris qu’après le matche Sénégal Egypte, l’homme d’affaires Cheikh Seck s’est envolé vers Londres en compagnie du gardien de Chelsea et de l’équipe nationale Edouard Mendy. Une vraie affaire de portiers ! Toujours est-il que, sur place, le russe Roman Abramovich et le sénégalais Cheikh Seck ont finalisé les formalités financières et administratives de cette transaction. Une conférence de presse devrait d’ailleurs être tenue dans les heures qui viennent pour officialiser ce rachat !

Source : Le Témoin