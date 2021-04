Une députée expose les malades mentaux…Ansoumana Dione en colère

Lettre ouverte : les malades mentaux exigent la démission du Député Ndèye Fatou GUISSE.

Honorable,

Nous avons appris, avec beaucoup de regret et d’amertume, le « Ndogou » ou repas du soir, chez les musulmans, en ce mois béni de ramadan, que vous avez organisé pour les malades mentaux errant à Dahra, dans le Département de Linguère. Déjà, l’idée est très mal conçue, ces derniers n’étant pas concernés par le jeûne. Pire, vous avez fait publier leurs images sur le Net, en violation flagrante de leurs droits et en contradiction avec les textes et règlements en vigueur dans notre pays.

En votre qualité de parlementaire, vous ne devriez pas ignorer la gravité de tels faits, portant atteinte à la dignité de cette frange la plus vulnérable de notre société, que sont les malades mentaux errants. C’est pourquoi, nous venons vous demander, à travers cette lettre ouverte, de bien vouloir démissionner de votre poste de Député à l’Assemblée Nationale. Vous l’ignorez, certes. Mais, le peuple sénégalais ne cessera jamais de condamner votre attitude à l’égard des personnes souffrant de troubles mentaux.

En outre, nous vous informons que nous déposerons une plainte devant les juridictions compétentes, pour que justice soit faite et que pareille mauvaise chose ne se reproduise plus jamais dans ce pays. Désormais, toute action illégale et arbitraire, entreprise à l’endroit des malades mentaux errants, devra être punie et nous prendrons toutes nos responsabilités dans ce sens. En votre qualité de Député, pourquoi n’avez-vous pas voulu poser le débat à l’Assemblée Nationale, pour leur prise en charge ?

Vous souhaitant bonne réception de cette présente lettre ouverte, veuillez agréer, Honorable, l’expression de notre parfaite considération.

Rufisque, le 27 avril 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)