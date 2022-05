Une gérante se fait arnaquer près de 3 millions FCFA et va en prison

A Séguéla (Nord-Ouest de la Côte d’Ivoire), la gérante d’une poissonnerie est actuellement entre les mailles de la justice pour une arnaque présumée impliquant une forte somme d’argent de son patron.

BK, âgée de 22ans, gérante d’un dépôt de poisson à Dianra, dans la région du Béré a est comparue devant le tribunal de Séguéla pour avoir transférer près de 3 millions de FCFA de son patron à des présumés arnaqueurs via les réseaux sociaux, rapporte l’Agence Ivoirienne de presse le mercredi 26 mai 2022. Selon la source, la prévenue s’est faite arnaquer la somme exacte de 2 963 000 FCFA et a été condamnée à une peine privative de liberté de six mois lors de l’audience des flagrants délits de la section de tribunal de Séguéla où elle comparaissait.

Les faits

De l’énoncé des faits, il ressort que la prévenue, BK, âgée de 22 ans et mère de quatre enfants, novice dans ce commerce, est appâtée par des arnaqueurs via les réseaux sociaux dont l’un du nom de ‘’Max Gradel’’ et un charlatan se disant faiseur de ‘’bédou magique’’ ou encore “porte-monnaie magique”.

« Prise dans le piège de ces escrocs, elle leur fait plusieurs transferts d’argent en absence de son patron »

Totalement prise dans le piège de ces escrocs pendant que son patron et propriétaire du commerce, Dembélé Malick, était en déplacement hors du pays, elle procède à plusieurs transferts aux filous qui s’en donnent à cœur joie.

Les traces des transferts de la gérante sont perçues dans son téléphone portable.

Interrogée, la gérante BK qui se dit avoir été envoutée donne différentes versions qui, à l’analyse, n’ont pas convaincu les…Lire la suite ici