Une idylle née sur TikTok finit devant le tribunal

Consultant régulièrement les vidéos de dépannage automobile de M. R. Sène sur TikTok, M. D. Diop aurait progressivement développé des sentiments pour le mécanicien. Malgré son statut de femme mariée, elle aurait fini par lui confier son cœur, après lui avoir également confié son véhicule pour des réparations. Mais la relation professionnelle s’est transformée en liaison amoureuse avant de se terminer devant les tribunaux.

Selon le récit de L’Observateur, qui a assisté au procès, l’affaire trouve son origine dans une conversation intime entre la dame et le mécanicien. Une relation qui, après avoir dépassé le cadre professionnel, va finalement tourner au conflit entre les deux protagonistes.

Le mécanicien aurait enregistré cette conversation à l’insu de la femme mariée. D’après l’accusation, cet enregistrement aurait ensuite été utilisé après leur séparation pour réclamer à la plaignante la somme de 10 millions de francs CFA.

Pour appuyer sa demande, M. R. Sène aurait envoyé à la plaignante un extrait de l’enregistrement. Il aurait également pris contact avec la fille de cette dernière, en la menaçant de divulguer l’affaire. C’est dans ce contexte que la dame a décidé de porter plainte contre le tiktokeur pour tentative d’extorsion de fonds.

Jugé vendredi dernier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, le mécanicien a toutefois contesté les accusations portées contre lui. À la barre, il a nié toute tentative d’extorsion et rejeté les faits qui lui étaient reprochés.

Le prévenu a livré une autre version de l’histoire. Selon lui, c’est M. D. Diop qui lui aurait déclaré sa flamme. Il affirme même que la dame lui aurait fait boire une « potion magique » chez un marabout à Diamniadio.

Au terme des débats, le tribunal n’a finalement pas retenu les charges d’extorsion de fonds et de menaces. Le mécanicien a été relaxé de ces deux chefs, faute de condamnation sur ces infractions.

En revanche, M. R. Sène a été reconnu coupable de collecte illicite de données personnelles, en lien avec l’enregistrement de la conversation. Après avoir passé 18 jours en détention, il a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis.

Le tribunal l’a également condamné à verser un franc symbolique à la partie civile. Une affaire qui, partie de simples vidéos de dépannage automobile sur TikTok et d’une relation entre une cliente et son mécanicien, s’est finalement achevée devant la justice.