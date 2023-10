Une pétition lancée contre la hausse des factures d’électricité

À l’initiative de la journaliste Oumy Ndour, une pétition a été lancée pour dire Non à la hausse abusive des factures d’électricité. Lancée ce jeudi, plus de 3000 signatures ont été obtenues sur un objectif de 5 000. Dans une note, elle a expliqué pourquoi cette pétition est importante. « Ces dernières semaines, beaucoup de Sénégalais ont reçu des factures d’électricité ayant connu une hausse brutale et excessive que la seule période de forte chaleur ne saurait justifier», dira-t-elle

De nombreux clients de la SENELEC (Société Nationale d’Électricité) ont partagé sur les réseaux sociaux les preuves de cette hausse injustifiée de leurs factures. Ils ont ainsi pu démontrer que le problème concernait presque tout le monde: les abonnés du prépayé comme ceux détenteurs de compteurs classiques.

De Dakar à Tambacounda en passant par plusieurs autres régions, le constat est le même. Malgré leurs récriminations, aucune réponse cohérente ou convaincante n’a été fournie par la SENELEC qui, selon elle, s’enferme dans un mutisme dédaigneux ou leur sert des réponses standard que leurs Community Managers sont chargés de distiller sur les réseaux sociaux.

« Nous abonnés de la SENELEC subissons depuis trop longtemps les dérives de cette société nationale (délestages, électricité instable entraînant des dommages irréversibles sur le matériel électrique, hausse injustifiée de factures, service client défaillant, etc). Nous comprenons aisément que la conjoncture mondiale exige que les prix de certains biens et services soient réajustés. Nous ne pouvons toutefois pas accepter que certaines factures passent du simple au double, au quintuple, voire décuplent sans aucune explication. Il faut arrêter la SENELEC dans sa volonté manifeste de faire des populations leurs vaches à lait.Nous exigeons ainsi que les factures du dernier bimestre ayant subi une hausse injustifiée soient revues dans leur totalité et non au cas par cas, comme semble vouloir le faire la SENELEC, exigeons la fin des factures estimées et une tarification plus transparante de l’électricité au Sénégal», a demandé la journaliste.

Pour mettre un terme à tous ces manquements, les initiateurs demande de bien vouloir signer cette pétition et de la partager massivement. Elle sera déposée à la direction générale de la SENELEC et à la Médiature de la République. « Nous comptons sur l’engagement citoyen de tous!», disent-ils.