Plainte contre Ouzin Keita : Le Collectif And Samm Jikkoyi a saisi le Procureur d’une plainte « pour outrage public. L’artiste Ouzin Keita a organisé une soirée au cours de laquelle il a porté deux (02) tenues attentatoires et extravagantes, digne d’un « Drag queen », largement repris par les médias et les réseaux sociaux, heurtant le corps social de notre pays dans sa conscience et ses dogmes », renseigne la plainte.