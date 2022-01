Une soixantaine de produits sénégalais exportés au Maroc sans droit de douane

En vertu de l’accord commercial entre le Maroc et le Sénégal et ainsi que le protocole additionnel de 1983 de celui-ci, les produits ci-dessous sont admis dans le royaume en exonération du droit d’importation.

Il s’agit des poissons séchés, salé ou en saumure, fumés, foies, œufs, laitances, farine de poisson, conserves de poissons, crustacés frais et surgelés congelés. Les préparations et conserves de poissons ainsi que les légumes et fruits, à l’état frais réfrigérés, congelés ou conservés, fruits à coquilles grillés entre au Maroc totalement exonérés. De même, les arachides de bouches et arachides décortiqués, tourteaux d’arachides, sucreries sans cacao, le sel brut, les marbres à l’exclusion de granulés, éclats et poudres, les produits pharmaceutiques, les pommades non pharmaceutiques, les eaux dentifrices, dentifrices, laques capillaires, insecticides conditionnés pour la vente au détail, la gomme arabique, et les lubrifiants font partie de ce lot.

A mettre dans cette liste les ouvrages en matière plastiques, cuirs tannés, tissus écrus ou teins ou imprimés sur tout supports, les cordes et cordages autres que sisal, articles de confection, de bonneterie, le ligne de table et de maison, les articles chaussants, les ouvrages en amiante ciment, les articles d’orfèvrerie en argent ou en plaqué, ou doublés, de métaux de précieux, les articles de ménage en tôle émaillé, les produits artisanaux, les pattes d’arachides, le meuble de mousse, les articles de boulonnerie et la visserie à l’exclusion de ceux fabriqués au Maroc.

Le noix de coco, de cajou, le fil à coudre conditionné pour la vente au détail et à tisser, les articles scolaires et bureau en papeterie, la brosse et la brosserie, le détergent en poudre et liquide lessives à l’exclusion de ceux fabriqué au Maroc, ainsi que les articles de ganterie de protection, les cycles et cycles moteurs, le coton en masse égrené, le butane commercial et l’emballage toile polyéthylène sont aussi concernés.