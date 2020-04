URGENT-Ziguinchor : Deux quartiers mis en quarantaine

Pour limiter la propagation du virus dans la commune de Ziguinchor, les autorités administratives de la région ont décidé de mettre en quarantaine les quartiers de Lyndiane et Diabir. Deux quartiers populeux où à été identifié le cas importé et Celui issu de la transmission communautaire.

Depuis ce matin aucun véhicule ou motocycle n’entre et ne sort de cette localité où plusieurs familles sont confinées et surveillées par les forces de l’ordre. Parmi des cas contact répertoriés figurent deux talibés dont le « Daara » est confiné. Et pour subvenir aux besoins alimentaires, les autorités administratives ont octroyé des denrées alimentaires au Daara et certainEs familles.

En rappelle, tous les cas enregistrés dans la commune de Ziguinchor sont tous issus des quartiers de Lyndiane et Diabir.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU/ ZIG