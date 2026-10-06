USA : Aminata Seck va recouvrer la liberté sous caution

Bonne nouvelle pour la basketteuse sénégalaise Aminata Seck. Détenue par les services de l’immigration américains (ICE) depuis son interpellation le 7 août 2026 à Louisville, elle va être libérée après le versement d’une caution de 2 500 dollars, selon l’avocate Sadiqa Reynolds.

Après près de deux mois de détention, la joueuse de Kentucky State University pourra ainsi recouvrer la liberté, dans l’attente de la suite de sa procédure, a tweeté le journaliste Mamadou Ndiaye

Source : Seneweb