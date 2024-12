Lettre ouverte au Conseil Constitutionnel du Sénégal

Objet : Demande de constatation de la vacance du pouvoir présidentiel et de sa destitution

Monsieur le Président,

En ma qualité de citoyen sénégalais, soucieux du respect des principes démocratiques et de la Constitution de notre pays, je souhaite attirer votre attention sur une situation préoccupante concernant l’exercice du pouvoir exécutif.

Depuis plusieurs mois, il semble évident que le Premier Ministre a assumé les principales fonctions exécutives de l’État, remplaçant ainsi le rôle constitutionnel du Président de la République. Cette situation pourrait être interprétée comme une vacance de pouvoir au sommet de l’État. De plus, divers actes de parjure ont été commis, notamment la dissolution de l’Assemblée nationale, une rupture d’égalité en faveur d’un camp politique, et une omerta concernant des scandales financiers impliquant certains membres du gouvernement. Il convient également de mentionner les licenciements massifs de milliers de Sénégalais dans les directions et agences nationales.

En outre, la révocation du mandat de député et de maire de la Ville de Dakar, Barthélémy Dias, a été effectuée en violation des dispositions légales. Cette décision a été prise sans respecter les procédures légales appropriées et sans tenir compte des recours possibles devant la Cour d’appel, comme le prévoit l’article L.277 du Code électoral. Cette situation soulève des questions sur l’application de l’État de droit et la légitimité des décisions prises par les autorités actuelles.

Selon l’article 62 de notre Constitution, en cas de vacance du pouvoir présidentiel, il appartient au Conseil Constitutionnel de constater officiellement cette vacance. En outre, l’article 137 prévoit les modalités d’organisation d’une élection présidentielle anticipée afin de garantir la légitimité et la stabilité de nos institutions démocratiques.

En conséquence, je vous prie de bien vouloir examiner cette situation avec toute l’attention qu’elle mérite et, le cas échéant, de constater officiellement la vacance du pouvoir présidentiel et de procéder à la destitution du Président pour les actes de parjure commis. De plus, je sollicite l’organisation d’une élection présidentielle anticipée pour assurer la continuité démocratique de notre nation.

Je vous remercie par avance pour l’attention que vous porterez à cette demande et vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Dr Papa D. FAYE

Électeur sénégalais

Numéro Électeur 105035687