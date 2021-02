Vaccination…La Vision Macky 535 lance un appel aux sénégalais

Les cadres et experts de la vision Macky 535 félicitent le président Macky Sall et son gouvernement d’avoir pu trouver,dans des délais relativement courts,un premier stock de vaccins pour les populations sénégalaises, au moment oû de nombreux pays à travers le monde peinent à s’en procurer.

La résilience sanitaire et médicale se renforce ainsi face au caractère meurtrier persistant de l’ennemi viral covid 19.

Les cadres et experts de la VM535 lancent un vibrant appel aux responsables et militants de la majorité présidentielle pour être aux avant-postes de la première vague de la campagne de vaccination qui sera décisive pour le succès des efforts à la fois financiers et diplomatiques consentis par le gouvernement de la république.

Dans cette dynamique, la Vision Macky 535 salue le sens et l’éthique de la responsabilité dont ont fait montre les experts et le personnel soignant dans un esprit sacerdotal et d’extrêmes sacrifices individuels consentis.

Les forces de défense et de sécurité comme toujours en période de périls et de menaces de tous genres comme la présente catastrophe sanitaire sont conviées à renforcer, grâce à leurs ressources humaines de qualité, les dispositifs techniques du ministère de la santé et de l’action sociale.

Les élèves et étudiants doivent s’impliquer dans le travail de sensibilisation, puisqu’il s’agit également de leur avenir.

Les hommes et femmes des médias traditionnels et modernes, les chefs religieux et coutumiers, le corps enseignant, les partis politiques, les syndicats, les » badianous gokh », les chefs de villages et de quartiers, les artistes et musiciens, les Asc, les organisations de transporteurs et les chefs de gares routières, les associations consuméristes, les tenants de restaurants et de café, les présidents des marchés centraux, hebdomadaires et de quartiers, les faiseurs d’opinions sont tous appelés à porter la campagne nationale de vaccination contre le vecteur dangereux de la mort qu’est la covid 19.

Ensemble tous unis et mobilisés derrière le président Macky Sall nous vaincrons !

Fait à Dakar ce lundi 22 février 2021

Les cadres et experts de la Vision Macky 535