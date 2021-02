Diaraf Sow met en garde Mahmoud Saleh : « Ne nous obligez pas à faire face »

Le Président de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene, Me Diaraf Sow, a adressé une lettre à Mahmoud Saleh. L’avocat n’a pas manqué de dire au Ministre d’Etat ses vérités sur leurs correspondances bloquées au niveau de la Présidence de la République.

In-texto l’intégralité de la lettre parvenue à Xibaaru :

Monsieur le Ministre d’état

Cela fait à peine deux mois que nous vous avons remis une énième correspondance destinée au Chef de l’État, Président de Benno Bokk Yaakaar dont une copie a été officiellement déposée au service courrier de la Présidence de la République.

Depuis lors, nous n’avons reçu aucune réaction de la Présidence de la République.

Avez vous remis notre lettre au Président ou est-ce que c’est encore bloqué comme de coutume ?

Je doute fort que le Président Macky Sall reçoive notre correspondance sans réagir.

Et depuis lors, vous refusez de répondre à nos appels et sms, ce qui est inacceptable et intolérable.

En tout état de cause, nous n’accepterons plus cet état de fait. Que des personnes tapis dans l’ombre continuent de faire écran entre nous et le Président Macky Sall.

Ne nous obligez pas à faire face, car nous savons nous battre.

Le Président Macky Sall est un patrimoine commun dont tous les Chefs de partis et Présidents de coalition membres de Benno Bokk Yaakaar doivent s’identifier.

Et nous ne laisserons personne le choix de vouloir nous écarter de lui par la combine, le complot, les manœuvres et les coups bas.

Cordialement.

Me Diaraf Sow, Président du parti ADAE/J (Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene) et Coordonnateur de la coalition Joowléene ( BBY)