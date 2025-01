Validation des dépenses : Sonko va soumettre la liste des investissements au Président

Lors du Conseil des ministres du 8 janvier, il a été annoncé que toutes les dépenses d’investissement liées aux programmes et projets issus des 26 objectifs stratégiques et des réformes du plan quinquennal 2025-2029 devront être approuvées par le ministre Ousmane Sonko.

En Conseil des ministres de ce mercredi 15 janvier, le Premier ministre Ousmane Sonko a réaffirmé la nécessité d’un suivi rigoureux des crédits budgétaires affectés aux dépenses d’investissement, en attendant la maturation des programmes et projets prioritaires de la Feuille de route 2025 du plan quinquennal 2025-2029.

Le Chef du gouvernement a chargé le Ministre des Finances et du Budget, en collaboration avec le Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération et le Ministre, Secrétaire général du Gouvernement, de lui soumettre dans les plus brefs délais la liste des programmes et projets à prioriser pour le premier trimestre 2025. Cette liste sera ensuite soumise à l’approbation du Président de la République.