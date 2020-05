Vaste mouvement dans la magistrature. Que mijote le président du conseil supérieur de la magistrature ?

Présidé par le chef de l’état, le dernier conseil supérieur de la magistrature date du 26 novembre 2018. Depuis lors, aucune mutation n’a eu lieu. Par ailleurs, la compagnie judiciaire enregistre des départs à la retraite. D’après nos sources scotchées à la présidence de la République, le CSM se tiendra dans les heures à venir afin de procéder à de grands changements.

Sont pressentis à l’administration centrale : Malick Lamotte et Serigne Bassirou Gueye à l’administration centrale.

S’agissant de la cour suprême, Le frère du ministre Abdou Latif Coulibaly, le procureur général Cheikh Tidiane Coulibaly est annoncé au poste de premier président près la cour suprême.

On nous annonce, l’arrivée du magistrat Demba Kandji et des parquetiers Cheikh Tidiane Diallo et Lansana Diaby à la cour suprême.

On nous annonce, l’arrivée du juge Demba kandji premier président de la cour d’appel de Dakar au poste de président de chambre de ladite cour, du procureur général près la cour d’appel de Thiès Cheikh Tidiane Diallo en remplacement de Cheikh Tidiane Coulibaly et le procureur général de Dakar Lansana Diaby au poste de premier avocat général.

Pour ceux qui est de la cour d’appel de Dakar, le premier président de la cour d’appel de saint Louis cheikh Ndiaye est annoncé au poste de premier président et le poste de Procureur général reviendrait au procureur général de saint Louis, Ciré Ali ba. Pour la cour d’appel de Thiès, le poste de premier président sera occupé par le magistrat Ousmane Kane jusqu’ici premier président de Kaolack et du côté du parquet général par Al Ousseynou Diallo. Du côté de la cour d’appel de Kaolack sont annoncés le premier président de Ziguinchor Mouhamadou Bachirou Seye et pour le parquet général Assane Ndiaye.

Pour ceux qui est de la cour d’appel de Ziguinchor sont annoncés respectivement premier président et procureur général Mr Mbaye DSJ directeur des services judiciaires et du parquetier Ngormak Tall.

Départ à la retraite du magistrat Henri Grégoire Diop né le 15 juillet 1952 qui cumule les fonctions de président de la CREI et la cour d’appel de Thiès mais aussi Youssoupha Diaw Mbodji, premier avocat général près la cour suprême né le 28 juillet 1952.