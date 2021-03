Vendredi chaud…des banques et des écoles ferment

Ce jour sera le vendredi de tous les dangers. Malgré l’arrêt du gouverneur interdisant toute manifestation à Dakar, le Front de résistance nationale (Frn) a décidé de descendre dans la rue pour dénoncer le « projet machiavélique » du président Macky Sall consistant à liquider des adversaires politiques.

Cette plateforme appelle tous les citoyens à investir la rue pour une démonstration de force visant à faire libérer ceux qu’elle qualifie de détenus politiques. Pour éviter des désagréments liés aux manifestations, plusieurs écoles privées et banques de la place ont décidé de ne pas ouvrir. En tout cas, banquiers et directeurs d’école ont envoyé des messages aux clients et parents d’élèves pour les informer avoir pris un « décret » déclarant ce vendredi férié, chômé et…pleuré.

Source le Témoin