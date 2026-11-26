À la suite de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) confirmant le sacre du Sénégal à la CAN 2025, Abdoulaye Fofana Seck, conseiller en communication et porte-parole du président de la Fédération sénégalaise de football, salue la performance des Lions et rend hommage à la mobilisation du peuple sénégalais. Il invite à faire de cette communion nationale une force durable au service du pays. Voici l’intégralité de sa contribution….

LE TAS CONFIRME LES LIONS CHAMPIONS D’AFRIQUE 2025

LES VERTUS DE L’UNION SACRÉE

JAAJËF, CHERS GAÏNDES !

Il est des victoires qui dépassent le cadre du sport, des victoires qui forgent le destin d’une nation, exaltent ses valeurs et révèlent toute la force d’un peuple.

En confirmant le sacre des Lions de la Téranga à l’issue de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) vient consacrer, sur le terrain du droit, une victoire brillamment acquise sur celui du jeu. Au terme de dix longs mois de procédure, le Sénégal retrouve la plénitude de son titre de champion d’Afrique.

Soutenus et protégés par une Fédération Sénégalaise de Football qui, sous le leadership de son Président Abdoulaye Fall, n’a jamais cessé de veiller sur eux et de défendre leurs intérêts, nos valeureux Diambars ont fait la démonstration de leur talent, de leur force morale, de leur intelligence collective et de leur discipline tactique. Face à l’adversité, ils ont opposé la sérénité, le courage et une inébranlable détermination.

Mais derrière ces Lions, il y avait aussi tout un peuple. Un peuple debout, uni et solidaire, qui, par ses prières, ses encouragements et sa ferveur, a puisé dans ses ressources morales et spirituelles pour accompagner ses porte-drapeaux jusqu’au sommet.

Ensemble, joueurs, encadrement, dirigeants et supporters ont donné à la face du monde une éclatante illustration de notre devise nationale : « Un Peuple – Un But – Une Foi ».

Cette union sacrée, le Sénégal en connaît la puissance. Elle nous avait transcendés lors de la mémorable épopée de la Coupe du Monde 2002 au Japon et en Corée du Sud. Elle nous avait portés vers notre premier sacre continental au Cameroun. Elle nous rappelle aujourd’hui encore que, lorsque nous savons nous rassembler autour d’une ambition commune, aucun défi n’est insurmontable.

Comment ne pas garder en mémoire ces belles images du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, laissant éclater sa joie en famille au terme de cette mémorable finale face au Maroc ?

Comment oublier ces embrassades spontanées, ces effusions de joie, ces scènes de communion populaire aux quatre coins du Sénégal et partout dans sa diaspora ?

Ce soir-là, nul ne s’interrogeait sur l’appartenance politique, ethnique ou religieuse de son voisin. Nous étions simplement Sénégalais, heureux et fiers de l’être.

C’est peut-être là notre plus belle victoire.

Le football nous rappelle ce que nous sommes capables d’accomplir lorsque nous privilégions ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Il nous enseigne les vertus de la solidarité, de la fraternité, de la discipline, du culte de l’effort et du dépassement de soi.

Ces valeurs ne doivent pas rester confinées aux pelouses et aux tribunes de nos stades. Elles doivent irriguer notre vie nationale, inspirer nos comportements et nourrir notre ambition collective. Face aux nombreux et immenses défis qui nous interpellent, sachons préserver cette capacité à nous rassembler, à nous écouter et à nous parler avec sérénité.

Cette consécration revêt également une dimension symbolique particulière. En voyant leur victoire confirmée par le Tribunal Arbitral du Sport, nos Lions rendent indirectement hommage à l’illustre juge sénégalais Kéba Mbaye, ancien vice-président du Comité International Olympique et l’un des grands artisans de la création de cette juridiction internationale.

Quel magnifique symbole que de voir le Sénégal triompher par le talent de ses fils sur le terrain et voir ses droits reconnus par une institution à l’émergence de laquelle l’un de ses plus éminents fils a contribué !

Doublement étoilés, nos Lions nous invitent désormais à regarder plus haut, à aller plus loin et à rêver plus grand, sans jamais nous départir de notre humilité, de notre dignité et de notre attachement au fair-play.

Plus haut, plus fort, plus unis !

Merveilleux peuple sénégalais, faisons de cette union sacrée non pas une parenthèse heureuse de notre histoire, mais une force permanente au service de notre destinée commune.

Unis, nous saurons surmonter les obstacles, relever les défis et poursuivre notre marche vers l’excellence.

JAAJËF, CHERS GAÏNDES !

JAAJËF, SUNU GAAL !

VIVE LE SÉNÉGAL !

Abdoulaye Fofana SECK

Conseiller en Communication et Porte-parole

du Président de la Fédération Sénégalaise de Football