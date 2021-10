Violence contre les partisans de Sonko : Abdoul Mbaye parle d’acte « d’imbécile »

Abdoul Mbaye a réagi suite aux accrochages entre militants de Doudou Kâ et ceux de Ousmane Sonko. Ce triste événement que l’ex-Premier ministre qualifie d’”acte imbécile” a eu lieu lors d’une réunion, ce lundi 11 octobre à Ziguinchor.

« Un acte imbécile et totalement inadmissible! Les responsables et auteurs de l’agression qui vient d’avoir lieu à Ziguinchor doivent être identifiés dans les meilleurs délais, traduits devant les tribunaux et la vérité établie. Le Sénégal n’a pas besoin de ça », a écrit le leader de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT).