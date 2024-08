Visa pour le Maroc…Quand le gouvernement ivoirien se ridiculise

La Côte-d’Ivoire est vraisemblablement l’un des rares pays au monde a demandé à un pays tiers d’imposer des visas a ses propres ressortissants.

Le gouvernement ivoirien a tenté de s’expliquer sur cette demande pour le moins troublante, qui a pour but selon lui, de limiter les fraudes sur les passeports ivoiriens.

Pourquoi la Côte-d’Ivoire n’impose pas elle, de visas aux Marocains, Tunisiens etc. ET attendre la réciprocité ? Ce n’est pas plus simple ?

Des questions

Comment un État qui n’arrive pas à protéger ses propres passeports peut-il demander à un autre pays de soumettre ses propres ressortissants aux visas.

C’est tellement bancal comme action que les autres rigolent de vous.

Le monde s’ouvre aux grands ensembles, la Côte-d’Ivoire s’isole et isole même ses propres ressortissants. Vous savez les retombées économiques des voyages ?

Les Ivoiriens n’ont plus le droit de s’épanouir ou de se soigner au Maroc et en Tunisie ? Les artistes, étudiants etc. Un Etat doit-il pénaliser ses propres citoyens à ce point ?

Pour rappel la Tunisie a jeté la demande des autorités ivoiriennes qui date de 2023 à la poubelle.

Source Sylvie Kouamé CI