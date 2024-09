Visite du Mesri aux Universités de Matam et du Sénégal Oriental (photos)

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Dr Abdourahmane DIOUF, s’est rendu ce jeudi 05 septembre 2024 à Matam et Tambacounda pour visiter les chantiers des universités de ces régions et l’Isep de Matam, en compagnie de son cabinet et des services techniques du MESRI (Ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherch et de l’Innovation).

Cette visite a été l’occasion pour le ministre de s’enquérir de la situation de ses universités et de constater de visu l’état d’avancement des travaux.

Le ministre a donné des instructions et des recommandations pour terminer les travaux dans les meilleurs délais afin que ces universités et Isep soient opérationnels.