Vivre avec la Covid-19 : Ansoumana DIONE précise la pensée du Président Macky Sall

Ces propos sont d’Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) et Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, au Ministère de la Santé et de l’Action. Pour l’expert en santé mentale, recruté par le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, pour plus de résultats dans ledit secteur, le chef de l’Etat Macky SALL a voulu inviter ses compatriotes, à faire face à la Covid-19, pour mieux l’anéantir.

Selon Ansoumana DIONE, précisant ainsi cette pensée salvatrice du Président Macky SALL, c’est un tel comportement qui peut nous permettre d’éliminer la peur, le stress, l’angoisse, la psychose, entre autres facteurs favorisant la faiblesse de l’organisme humain, au profit de la Covid-19. Maintenant, cela ne signifie guère, laisser le virus gagner du terrain, comme certaines personnes malintentionnées, veuillent le considérer pour des raisons purement politiques.

Par ailleurs, le nouveau collaborateur du Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, invite les sénégalais à éviter toute confusion sur notre ennemi commun : la Covid-19, pour lequel, nous devons tous mobiliser nos efforts, vu le danger réel, menaçant gravement notre pays. Pour Ansoumana DIONE, ni le Président Macky SALL, ni le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, n’est l’ennemi ou l’adversaire de qui que ce soit, la seule chose que nous devons combattre, étant la Covid-19.