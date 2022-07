Voici l’homme qui aime la chair humaine…le Russe Vladmir

« Vladimir le cannibale » : Un homme décrit comment il a mangé de la chair humaine pour la première fois

Un tueur reconnu coupable a raconté comment il a mangé de la chair humaine pour la première fois après avoir tué et démembré un homme.

Vladimir Nikolayevich Nikolayev, 63 ans, également connu sous le nom de « Vladimir le cannibale », a été reconnu coupable du meurtre de deux hommes à Novocheboksarsk en 1997. Il a été condamné à mort mais l’a fait commuer en prison à vie après que la Russie a aboli la peine de mort en 1999.

Nikolayev, vit ses derniers jours dans la tristement célèbre prison K-6 Black Dolphin près de la frontière avec le Kazakhstan, une colonie pénitentiaire russe. Il a été filmé pour un documentaire du National Geographic intitulé « Inside Russia’s Toughest Prison », dans lequel il s’est ouvert sur la première fois qu’il a mangé la chair humaine d’un homme qu’il avait tué.

« Je rentrais d’une soirée un peu ivre. Et à côté de la porte de mon immeuble, un autre type, ivre lui aussi, m’a demandé du feu », raconte Nikolayev.

« Nous avons commencé à nous disputer et nous nous sommes battus. Il m’a frappé, et je l’ai frappé, et il s’est avéré qu’il est mort. »

Il a assuré aux cinéastes qu’il n’avait pas eu l’intention de manger sa victime lorsqu’il l’a assassinée, et l’idée ne lui est venue qu’au moment où il démembrait son corps et manipulait la chair.

« Qu’est-ce que je devais faire ? », il a continué. « Je l’ai traîné dans la salle de bain, je l’ai déshabillé et j’ai commencé à le découper en morceaux. »

Ce n’est qu’après avoir enlevé la tête et les membres de l’homme qu’il s’est rendu compte que rien n’arrêtait sa curiosité de manger cet homme…

« Tout d’un coup, quelque chose m’a frappé et j’ai pensé que j’allais l’essayer. J’ai coupé un morceau de viande de sa cuisse et je l’ai fait bouillir», a-t-il déclaré. « Je l’ai essayé, je n’ai pas aimé, alors je l’ai haché et frit dans une poêle à frire. »

Dans l’interview, Nikolayev a révélé qu’il avait donné une partie de la chair humaine à une connaissance qui l’avait ramenée à sa femme et à son enfant.

«Il l’a ramenée à la maison et l’a donnée à sa femme. Elle en faisait des boulettes, elle en mangeait elle-même et en donnait à ses enfants. Ils ne savaient pas ce que c’était. J’ai dit que c’était un kangourou », a déclaré Nikolayev avec un sourire narquois. «Nous n’avons pas de kangourous ici. Ils ne savaient pas ce que c’était. »

Nikolayev a été accusé d’avoir vendu environ 5 kg de chair humaine sur un marché libre, affirmant qu’il s’agissait de viande de kangourou. Il a finalement été attrapé après qu’une femme a noté le goût inhabituel et l’a emmené chez un médecin pour examen, où il a été découvert qu’il contenait du sang humain. Après avoir fait la sinistre découverte, le médecin a contacté la police et il a été arrêté peu après à son domicile.

Nikolayev vivra ses derniers jours dans la célèbre colonie pénitentiaire avec un régime principalement composé de soupe et de pain.

À Black Dolphin, les prisonniers sont maintenus courbés à la taille tandis qu'un gardien tient leurs mains menottées derrière le dos, plus haut que les hanches. Cette position maintient le prisonnier le plus impuissant, incapable d'observer son