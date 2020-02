Voici 5 pays où les femmes peuvent épouser plusieurs hommes

Alors que la polygamie est pratiquée dans le monde entier, la polyandrie, quant à elle, est presque éteinte et seule une poignée de tribus la pratiquent encore.

De nombreux cas de polyandrie ont été enregistrés dans le passé dans plusieurs tribus. Les femmes étaient autorisées à épouser plusieurs hommes et même des frères de la même famille.

Voici 5 pays où la polyandrie était pratiquée:

1. Nigeria

Le peuple Irigwe qui vit à l’ouest du plateau, Jos, est un peuple unique d’environ 17 000 personnes. Ce petit groupe de personnes est connu pour être de fervents adeptes de la polyandrie, ce qui n’est pas une surprise, car leur langue et leurs traditions sociales les distinguent des tribus voisines. Les Irigwe nigérians ont pratiqué la polyandrie pendant de nombreuses décennies jusqu’à son interdiction en 1968. Auparavant, les femmes avaient le droit d’avoir un «co-mari» et de se déplacer librement d’un foyer à l’autre, et la paternité de leurs enfants était attribuée au mari que la femme a passé plus de temps.

2. Kenya

Les Maasaï sont un groupe ethnique nilotique vivant dans le nord, le centre et le sud du Kenya et le nord de la Tanzanie. Plusieurs cas de polyandrie ont été enregistrés dans le passé. Cependant, aujourd’hui, cette pratique n’est plus courante.

3. Inde

La polyandrie était pratiquée à Jaunsar-Bawar, Uttarakhand. C’était également courant dans la région de Kinnaur, qui fait partie de l’Himachal en Inde.

En dehors de Kinnaur, la polyandrie était pratiquée dans le sud de l’Inde parmi les tribus Todas des Nilgiris et Nanjanad Vellala de Travancore. Bien que les unions polyandres aient disparu des traditions de nombreux groupes et tribus, elles sont encore pratiquées par certains Paharis, en particulier dans la région de Jaunsar-Bawar, dans le nord de l’Inde.

4. Chine

Le peuple tibétain des parties népalaises de la Chine a pratiqué la polyandrie jusqu’en 1960, après avoir été annexé par la République populaire de Chine. Ils pratiquaient la «polyandrie fraternelle» qui consistait à épouser les frères de la même famille.

5. Amérique du Sud

Les Bororos sont un peuple autochtone du Brésil qui vivait dans l’État du Mato Grosso et pratiquait la polyandrie. Les Bororos associent l’odeur corporelle à la force vitale de la personne et l’odeur de la respiration à l’âme de la personne. Le peuple Tupi, qui pratiquait aussi la polyandrie, était l’un des peuples autochtones les plus nombreux au Brésil avant la colonisation.