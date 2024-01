Voici l’atout majeur d’Amadou Ba…pour gagner au 1er tour

Amadou Ba est le candidat le plus ciblé dans cette élection présidentielle qui se déroulera le 25 février 2024. Mais il dispose d’un atout qui pourrait lui permettre de gagner au 1er tour. Si l’on sait que le candidat du pouvoir n’a aucune chance de gagner au second tour car toutes les coalitions se dresseront contre lui. Et le seul atout d’Amadou Ba qui pourrait lui permettre de triompher au 1er tour est un intrus qui sera le joker du Premier ministre candidat. Et ce joker sait faire très mal à ses adversaires.

Le Président de la République, Macky Sall, ne se présentera pas pour un mandat de plus mais il sera l’intrus le plus présent lors de la campagne pour la présidentielle. Sans Macky Sall, Amadou Ba pourrait-il s’en sortir lors de cette campagne pour la présidentielle ? Macky Sall a misé sur Amadou Ba pour qu’il soit celui qui le succédera au Palais de la République dans quelques semaines. Macky Sall ne compte pas faire les choses à moitié.

Le Président de la République, Macky Sall, ne se présentera pas pour un mandat de plus mais il sera l’absent le plus présent lors de la campagne pour la présidentielle. Benno a certes choisi son candidat. Mais ce dernier se laissera guider par le Président de la Conférence des leaders de cette coalition. Macky Sall ne restera pas les bras croisés. Il sera de la partie.

Macky Sall participera activement à la campagne pour la victoire d’Amadou Ba au premier tour du scrutin. Pas question pour cette formation de laisser Macky Sall en dehors de la campagne car c’est lui le rassembleur…Il n’a pas seulement choisi Amadou Ba pour ensuite le laisser bien seul dans la course à l’élection présidentielle. Macky Sall compte battre campagne aux côtés de celui qu’il a choisi parmi plusieurs candidats dont Aly Ngouille et Mahammed Dionne.

Ainsi Amadou Ba ne sera pas seul dans la cage aux fauves. Il sera accompagné durant toute la campagne par le Président de la République Macky Sall. Ce dernier bénéficie toujours de la confiance des populations, avec un bilan plus que flatteur après 12 ans à la tête de l’Etat du Sénégal. Tout au long de son magistère, Macky Sall a travaillé pour doter le Sénégal d’infrastructures innovantes.

Le Sénégal est sur les rails pour être un pays émergent d’ici quelques années. Contre ceux qui voulaient mettre le Sénégal dans l’instabilité, le Président de la République a su faire face avec fermeté. Surtout que le Sénégal se trouve à un moment crucial de son histoire. Le Sénégal est nanti de richesses pétrolières et gazières. Il fait l’objet de convoitises de la part d’aventuriers.

Il s’agit de Salafistes très dangereux qui n’ont qu’un seul but qui est de conquérir le monde. Leur plan passe d’abord par l’Afrique. En attendant de conquérir le reste du continent, ils veulent tout d’abord conquérir le Sénégal qui doit devenir la porte de leur extension. Le Sénégal occupe une place stratégique en Afrique et dans le monde, ensuite les ressources naturelles découvertes sur son sol, font de lui une des futures puissances économiques en Afrique.

Des illuminés, si leur plan passe, veulent placer le Sénégal dans leur giron. Ils sont aidés pour ce faire par des acteurs politiques nationaux. Heureusement que le Président de la République Macky Sall aux commandes de l’Etat, a su déjouer jusqu’ici tous leurs plans. Macky Sall qui ne sera pas candidat à l’élection présidentielle, veut en quittant le pouvoir, laisser le Sénégal entre de mains sûres.

Amadou Ba constitue le candidat de la stabilité pour le Sénégal. Macky Sall a compris que tous ses efforts pour placer le Sénégal au niveau où il se trouve actuellement, vont être vains si le Sénégal tombe entre les mains d’aventuriers. Voilà pourquoi, il va s’impliquer à fond durant toute la campagne pour permettre une victoire d’Amadou Ba dès le premier tour.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn