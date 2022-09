Voici le leader de Yewwi qui travaille en cachette pour Macky Sall (photo)

Macky Sall est trop fort. Le tombeur de Wade se révèle à ce jour comme l’empereur de la politique au Sénégal. Il a réussi à retourner l’un des leaders de Yewwi Askan Wi nouvellement élu à l’assemblée Nationale. Ce dernier sème en ce moment la zizanie au sein de cette entité politique et menace la cohésion de cette coalition qui fait trembler le régime de Macky Sall. Et selon notre source, le leader en question a été travaillé au corps et à la poche par un faucon du Palais. Et depuis lors, ce leader de Yewwi ne pose que des actes subversifs au sein de la coalition qui a fait de lui un maire et un député…

Voici ce leader de Yewwi qui menace l’unité de l’opposition…

Tout le monde avait des doutes, des soupçons sur l’ancrage de Ahmed Aïdara de Yewwi, actuellement député élu de l’opposition et maire de la commune de Guédiawaye. Ahmed Aïdara a fait grands bruits dans son entrée dans l’opposition, réussissant ce que personne n’avait jamais imaginé, c’est-à dire déboulonner, Aliou Sall de son fauteuil de maire de Guédiawaye. Personne n’avait cru qu’il pouvait réussir une telle performance.

Il faut dire que Ahmed Aïdara a eu cette chance, aussi bien lors des élections locales que celles législatives, d’avoir obtenu le soutien total de l’opposition radicale au Sénégal, notamment regroupée au sein de Yewwi Askan Wi. Il a été élu alors qu’il n’a présenté aucun programme attractif aux Sénégalais. Pour beaucoup, Ahmed Aïdara, compte tenu de son parcours, n’est rien d’autre qu’un mystificateur. Son ascension soudaine sur la scène politique le montre.

Ahmed Aïdara de yewwi Askan Wis’est révélé aux yeux de l’opposition, grâce à son parcours d’animateur radiophonique, notamment à RFM et ZIK FM. Il n’a jamais été un journaliste sorti des écoles de formation. Certains diront que même c’est un parvenu, qui grâce au concours de la radio et de sa position d’animateur théâtral de la revue de presse aussi bien à la RFM qu’à Zik FM, s’est fait un nom. Qui au Sénégal, connaissait véritablement qui était Ahmed Aïdara avant son passage à la RFM et ZIK FM. Avant ces deux médias, il passait ses revues de presse théâtrales sur seneweb…

C’est grâce à son passage à ces stations radiophonique qu’il s’est fait un nom, et s’est même enrichi subitement. Au point d’obtenir les moyens de se faire fortune. Ahmed Aïdara, grâce à des marchandages auprès de certaines personnalités pour que ces derniers bénéficient d’une bonne place au courant de ses revues de presse, a réussi à obtenir certains moyens financiers.

Certains disent même que Marième Faye Sall, la Première Dame aurait été son plus grand soutien financier, alors qu’il ne présentait pas un visage d’opposant au régime. En tout cas, certains se posent des questions sur l’origine des moyens financiers de Ahmed Aïdara qui a battu campagne électorale et réussi à faire tomber des candidats du pouvoir au cours des Locales et des Législatives.

Il n’est pas étonnant, si ce même Ahmed Aïdara retourne aujourd’hui sa veste, au point d’être un pion pour le régime du Président de la République Macky Sall.

Ahmed Aïdara agit aujourd’hui, rien que pour contrarier toutes les stratégies de l’opposition. En vue de dérouter tous les plans de Yewwi Askan Wi pour mieux servir le pouvoir, Ahmed Aïdara s’affiche même pour se dire candidat à certains postes d’envergure à l’Assemblée nationale, grâce au quota obtenu par l’opposition à l’issue des dernières élections législatives. Ahmed Aïdara ne fait en réalité que jouer sa position de véritable pion du pouvoir qui a réussi à lui faire retourner sa vitesse. Ainsi est Ahmed Aïdara qui n’est qu’un parvenu.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn